Le ministre tchadien des Armées en déplacement au Niger

À l'issue de cette rencontre, le Ministre Tchadien a déclaré à la presse que les discussions avaient porté sur un tour d'horizon de la situation sécuritaire aux frontières communes entre les deux pays. Il a également rappelé qu'après le décès du Maréchal Idriss Déby Itno, le Tchad a connu une transition apaisée de trois ans, qui s'est achevée par l'organisation d'élections démocratiques, permettant ainsi au pays de s'engager résolument sur la voie de la démocratie et de la légitimité populaire.



Le Ministre Dago Yacoub a par ailleurs souligné la présence de ressortissants tchadiens au Niger, exprimant sa gratitude envers les autorités nigériennes pour leur assistance dans le processus de rapatriement volontaire de ces derniers vers leur pays d'origine. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la coopération fraternelle et solidaire entre les deux nations.



Abordant la question de la sécurité régionale, le Général de Corps d'Armée Salifou Mody, Ministre Nigérien de la Défense Nationale, a pour sa part affirmé que la situation dans la zone est maîtrisée, grâce notamment aux opérations conjointes menées dans le bassin du lac Tchad par la Force Multinationale Mixte, regroupant le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et le Niger. Il a salué le bon déroulement de ces opérations et la coordination efficace entre les forces alliées.



Cette audience, qui s'est tenue en présence de l'Ambassadeur du Tchad au Niger, témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et de leur volonté commune de renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la stabilité régionale et de la lutte contre le terrorisme.