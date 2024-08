Le mirage des associations au Tchad : entre opportunisme et engagement

Nombreuses sont les associations créées avec des dénominations qui ne reflètent ni leur capacité d'action ni la compétence de leurs dirigeants. Des termes tels que développement, lutte, environnement ou éducation des filles sont souvent utilisés pour attirer l'attention, mais ces appellations sont souvent dénuées de véritable substance.



Pour jouer pleinement leur rôle, ces associations devraient œuvrer pour l'intérêt collectif et réaliser des actions sociales et humanitaires, financées par les cotisations de leurs membres. Toutefois, beaucoup sont vues comme des entités cherchant à tirer profit de subventions de l'État ou d'ONG. Ces structures sont parfois formées uniquement pour accéder à des financements, sans réel engagement envers leur mission déclarée.



En dépit des enquêtes de moralité préalables, ces associations sont souvent composées de réseaux d'amis ou de membres de la famille. La diversité ethnique et religieuse y est rare, et les bureaux exécutifs sont souvent de façade, ce qui soulève des questions sur leur efficacité et leur impact.



Lorsqu'elles fonctionnent sérieusement et respectent leurs missions, ces associations peuvent contribuer de manière significative à l'éducation des citoyens, au changement de comportement et à la défense des droits. Cependant, leur manque d'infrastructure et d'engagement véritable nuit à leur potentiel.



Pour mieux contrôler la création et le fonctionnement de ces associations, il est crucial que le ministère de l'administration mette en place des critères clairs pour l'octroi des autorisations. Cela permettrait de garantir que les associations soient réellement engagées envers des objectifs communs plutôt que de servir des intérêts personnels.



Le défi auquel font face les associations au Tchad est de se transformer en véritables agents de changement, plutôt qu'en structures opportunistes. Une approche plus rigoureuse dans leur création et leur supervision est essentielle pour assurer leur contribution positive à la société.