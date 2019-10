Le nouveau Représentant Permanent du Niger présente ses lettres de créance

M. Laouali Labo a présenté aujourd'hui à Mme Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentant permanent du Niger auprès de l'Office.

Avant cette nomination, M. Labo était, depuis juin 2017, Directeur général des affaires juridiques et consulaires au Ministère des affaires étrangères du Niger, après avoir été, de décembre 2010 à mai 2017, Premier Conseiller à la Mission permanente du Niger auprès de l'ONU à New York.

Mis à la disposition du Ministère des affaires étrangères de son pays en 1989, M. Labo a notamment été en poste en Algérie en tant que Premier Conseiller à l’Ambassade du Niger à Alger (1997-2003).

Au sein de l'Administration centrale du Ministère, M. Labo a été – entre autres fonctions – Directeur des affaires juridiques et du contentieux (2005-2010) et, avant cela, Responsable de la Division Amérique à la Direction Amérique, Asie, Océanie (2003-2005). Il a également exercé d’autres fonctions à la direction Europe du Ministère (1990-1994) et à la Direction des affaires juridiques et consulaires (1996-1997).

Après avoir obtenu une licence en droit public à la Faculté des sciences économiques et juridiques de l’Université de Niamey, M. Labo a soutenu un mémoire de maîtrise sur le thème du « Rôle des entreprises multinationales pétrolières dans le développement socioéconomique du Niger ». Il est également titulaire d’un certificat en relations internationales et diplomatie de l’Institut des relations internationales du Cameroun.

Le nouveau Représentant permanent parle le français, l’anglais, le haussa et le djerma.

Né le 1er janvier 1964, M. Labo est marié et père de cinq enfants.