Le nouvel accord pétrolier entre le Soudan du Sud et l’Afrique du Sud est un stimulant pour la paix, la stabilité économique et l’industrie pétrolière

La signature du nouvel accord de partage d’exploration et de production (EPSA) entre le Sud-Soudan et le Strategic Fuel Fund (SFF) sud-africain est un stimulant pour la paix, la stabilité et le secteur pétrolier sud-soudanais. Cet accord historique marque une nouvelle réalisation des investissements énergétiques croissants de l’Afrique et donnera un nouvel élan à la […]

La signature du nouvel accord de partage d’exploration et de production (EPSA) entre le Sud-Soudan et le Strategic Fuel...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...