Le parti “Tchad Uni” officialise son entrée sur la scène politique

Le parti Tchad Uni a lancé officiellement ses activités ce 25 mars, au cours d’une conférence de presse. Son objectif est “d'unir tout les tchadiens au service du Tchad”.



Le président national du parti, Mahamat Zène Chérif, affirme que la création de Tchad Uni, est l’aboutissement d’un long processus de réflexion sur le devenir du pays et la nécessité d’un véritable sursaut national, au-delà des clivages ethniques, religieux ou communautaires.



Le programme politique du parti Tchad Uni est axé sur la promotion de la démocratie en assurant effectivement la séparation des pouvoirs, la prévention et règlements des conflits, la lutte contre le trafic de drogue et la traite humaine.



Il prévoit également l’amélioration des conditions de vie de la population, la promotion d’un système éducatif équitable et le développement d’une Couverture Maladie Universelle.



Pour lui, “ce parti ne fera ni le culte d’une personnalité, ni ne défendra les intérêts d’une partie du Tchad contre une autre”



“Nous serons au service de tous et notre vision est d’unir et servir le Tchad dans sa diversité et de manière équitable”, assure Mahamat Zène Chérif.



Le parti Tchad Uni a été créé le 9 octobre 2021 par des jeunes, des cadres du secteur public et privé, de l’enseignement supérieur, des artistes, des tchadiens de la diaspora et des figures de la Société civile. Il a été reconnu officiellement le 20 janvier 2022.