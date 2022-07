Le parti de Mahamat Zène Chérif, craignant un dialogue "précipité" qui excluerait des tchadiens, sollicite son report dans un mémorandum présenté à la presse cet après-midi au centre Al-mouna. Il sollicite l'arbitrage des organisations internationales, de la France et du Qatar et une définition claire des critères de participation. Ce sont entre autres la publication des listes, le quota et les critères de participation 15 jours avant l'ouverture du dialogue en question.