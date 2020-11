Le pétrole brut tchadien bientôt acheminé vers Taïwan

Le fournisseur de pétrole public taïwanais CPC Corp prévoit de recevoir sa première cargaison de pétrole brut de son installation de production au Tchad le mois prochain, selon un porte-parole de la société, rapporte Focus Taïwan.



Depuis le début de la production sur le champ pétrolifère du Tchad en février, il a produit 1,4 million de barils de brut, dont 1 million est expédié à la raffinerie Talin de CPC à Taoyuan, selon le porte-parole du CPC Chang Ray-chung.



Compte tenu de la forte dépendance de Taiwan vis-à-vis de l'énergie importée en raison de son manque de ressources nationales, la CPC a signé un accord avec le Tchad en 2006 pour les droits d'exploration, dans le but de parvenir à l'autosuffisance.



Après cinq ans d'exploration, CPC a déclaré qu'il a trouvé de nouvelles réserves de pétrole et de gaz au Tchad en 2011, et six ans plus tard, il a obtenu une licence de 25 ans pour le développement du champ pétrolifère Oryx dans ce pays africain.



CPC détient 35% des droits d'exploration pétrolière sur le projet au Tchad, tandis que China CEFC Energy Co. en détient 35% et le gouvernement tchadien les 30% restants, a déclaré Fan Chen-hui, responsable de l'exploration internationale du CPC. et entreprise de production.



Actuellement, le champ pétrolifère produit environ 5 500 barils de pétrole brut et 14 000 mètres cubes (m3) de gaz naturel par jour, selon Fan.



Il s'agit de la première opération de champ pétrolifère à l'étranger de CPC depuis près de quatre décennies depuis qu'elle a commencé à investir dans l'exploration à l'étranger, a déclaré Fan.



La production quotidienne maximale à Oryx Oilfield est d'environ 9 600 barils de pétrole et 35 000 m3 de gaz naturel, a déclaré Fan, ajoutant qu'il y avait beaucoup de place pour CPC pour augmenter sa production.



Lorsque la CPC recevra sa première cargaison de pétrole du Tchad, elle décidera de poursuivre ou non les expéditions vers Taiwan à partir de cette source, en fonction des prix internationaux du pétrole, a déclaré Fan. CPC n'a toutefois pas l'intention d'expédier du gaz naturel du Tchad vers Taïwan, car cette ressource est principalement utilisée pour la production d'électricité sur le champ pétrolifère.



La société a investi dans l'exploration et la production pétrolières sur huit sites dans six pays : les États-Unis, l'Indonésie, le Tchad, le Niger, l'Équateur et l'Australie.