Le peuple Mambaye du Cameroun et du Tchad célèbre son unité culturelle à Biparé

La Préfet adjoint du département du Lac Léré, Djamilatou Youssouf Lawane, a salué à cette occasion la coopération bilatérale florissante entre le Cameroun et le Tchad. Elle a également encouragé les chefs traditionnels à unir leurs efforts pour renforcer les liens de solidarité et de vivre-ensemble, facteurs essentiels pour un développement économique harmonieux dans la région transfrontalière.





Le Dr Saidou Abdou, historien et membre éminent de la communauté Mambaye, a captivé l'audience avec un exposé magistral portant sur les enjeux cruciaux de la restauration des arts et de la culture Mambaye face aux défis de la modernité. L'événement a également bénéficié de la présence et de la contribution de Payanfou Kami Tao, une élite de la communauté.





Ce mini festival culturel a mobilisé un grand nombre de Mambaye venus du Cameroun et du Tchad, ainsi que des représentants d'autres ethnies, offrant une plateforme précieuse pour la valorisation de la richesse culturelle Mambaye et le renforcement des liens de solidarité intercommunautaire. Le nouveau bureau de l'association Mambaye, élu pour un mandat de deux ans et présidé par Hamadou Moussa, est pleinement conscient de l'importance de cette mission.





Djamilatou Youssouf Lawane, la Préfet adjoint du département du Lac Léré au Tchad, a réitéré son appel à la consolidation de ces liens transfrontaliers.





Le festival a été marqué par des démonstrations de danses patrimoniales, des expositions d'objets d'art traditionnels et de pharmacopée locale, ouvrant ainsi un nouveau chapitre prometteur dans la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Tchad. Le peuple Mambaye des deux pays a saisi cette opportunité pour réfléchir collectivement à son avenir et ambitionne de surmonter définitivement les barrières transfrontalières afin de favoriser le développement socioéconomique et culturel de leurs localités respectives.





L'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue dans l'enceinte de l'école officielle de Biparé, a permis aux fils et filles Mambaye du Tchad et du Cameroun de discuter de questions essentielles pour le développement de leurs villages. Parmi les points importants à l'ordre du jour figurait la révision des statuts et des textes de l'association, dans le but de mieux répondre aux exigences actuelles de développement.





Au sein du comité d'organisation, les acteurs se sont activement mobilisés pour faire de ce premier mini festival un véritable succès. Les festivaliers ont pu découvrir divers stands d'exposition, ainsi qu'une riche programmation d'activités culturelles et artistiques, témoignant de la vitalité et de la richesse du patrimoine Mambaye.