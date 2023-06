Le premier ministre Saleh Kebzabo élu président du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste

Cette nomination marque un moment important pour la coopération et les partenariats entre les partis politiques africains partageant une vision commune.



Dans une déclaration sur les réseaux sociaux suite à son élection, Saleh Kebzabo s'est réjoui de cette nouvelle responsabilité et a souligné l'importance de développer des alliances solides avec les partis africains partageant les mêmes valeurs et objectifs. Selon lui, cette collaboration renforcée permettra de consolider l'influence collective et de promouvoir des politiques progressistes axées sur la croissance économique, le bien-être social et les droits humains.