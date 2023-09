Le premier sommet mondial de l'archéologie de l'AlUla s'achève sur une vaste réflexion

Lors de la dernière journée du premier sommet mondial de l'archéologie d'AlUla, les délégués ont participé à une série de discussions animées sur l'avenir de l'archéologie et sa capacité à apporter des changements utiles à la société.



Les discussions, qui allaient de l'utilité de la sagesse antique dans un contexte moderne à l'archéologie numérique et à l'archéologie inclusive, reflétaient l'ambition du sommet. Avec ses quatre grands thèmes que sont l'identité, les paysages de ruines, la résilience et l'accessibilité, le sommet a généré des conversations interdisciplinaires qui ont dépassé l'esprit des spécialistes afin de promouvoir l'archéologie auprès d'un public plus large.



Abdulrahman Alsuhaibani, directeur exécutif de l'archéologie, de la conservation et des collections à la Commission royale pour AlUla (RCU), a déclaré : « Ce sommet a été exceptionnel. Il était unique. Nous avons discuté de sujets vitaux pour l'avenir de l'archéologie dans une perspective plus large, et j'espère que nous poursuivrons cette discussion. »



Organisé par la RCU, le sommet a rassemblé 327 participants de 39 pays, plus de 80 intervenants, 50 jeunes délégués participant au Forum du futur, des représentants de 167 institutions, dont 65 universités, et une proportion de 47 % de femmes et de 53 % d'hommes.



Le dernier jour du sommet a été marqué par l'annonce d'un nouveau prix pour les jeunes archéologues. Le prix d'excellence du sommet mondial de l'archéologie AlUla sera décerné lors des prochains sommets et promouvra la science de l'archéologie, a déclaré M. Alsuhaibani. D'autres détails seront annoncés plus tard.