Le président Erdogan demande à Musk d'ouvrir la 7e usine Tesla en Turquie

"Notre président, Recep Tayyip Erdogan, a reçu Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, à la Maison turque à New York", indique le communiqué.



Au cours de la réunion, le président a demandé à l'entrepreneur américain d’ouvrir la septième usine de production de voitures électriques Tesla en Turquie. Le dirigeant turc a souligné le développement potentiel de la coopération du pays avec SpaceX dans le cadre du programme spatial turc et a invité Musk à participer à une exposition technologique qui se tiendra fin septembre dans la ville turque d'Izmir.



Il ne s’agit pas de la première rencontre entre les deux hommes. Fin 2022, ils s’étaient déjà rencontrés au Qatar lors de la finale de la Coupe du monde de football, sans que les détails de leur échange ne soient rendus publics.