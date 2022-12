Le président camerounais à Washington pour le sommet Afrique/USA

Le chef de l'État a été accueilli à l'entrée de son hôtel par une foule de camerounais.



Du 13 au 15 décembre, le président Biden sera l’hôte du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Cet événement de trois jours à Washington réunira des personnalités de tout le continent africain qui viendront discuter de moyens audacieux et concrets de renforcer les liens et de faire progresser les priorités communes.



« J’attends avec intérêt de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux États-Unis et le secteur privé pour continuer de renforcer notre vision commune de l’avenir des relations américano-africaines », a déclaré le président Joe Biden.



Le sommet comprendra des sessions qui porteront sur les thèmes suivants : la diaspora et les jeunes leaders africains ; la santé mondiale et la sécurité alimentaire ; le changement climatique et l’énergie ; et les investissements dans les infrastructures.