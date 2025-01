Le président de la Centrafrique effectuera une visite officielle en Russie

La ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon, est d’ores et déjà partie pour la Russie au sein de la délégation du pays.



"[Sylvie] Baïpo-Temon est partie pour Moscou dans la composition de la délégation centrafricaine officielle accompagnant le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra dans le cadre de sa visite officielle du 15 au 17 janvier", a indiqué l’ambassade sur sa chaîne Telegram. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre la Russie et la Centrafrique et à contribuer au développement du partenariat dans différents secteurs, a-t-elle ajouté.