Le président de transition du Tchad appelle à la fin des affrontements au Soudan

Dans son discours, le président a appelé à la paix pour le Tchad et les pays voisins, en particulier le Soudan qui est en proie à des affrontements violents. Il a exhorté toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre fin aux combats et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise.



Le président a également souligné l'importance de l'accueil des réfugiés soudanais qui fuient la violence dans leur pays, appelant les Tchadiens de l'Est du pays à faire preuve de compassion et de générosité envers ces personnes en difficulté. Enfin, Mahamat Idriss Deby a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad pour faire face à cette nouvelle urgence humanitaire découlant de la crise soudanaise.