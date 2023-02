Le président des Comores Azali Assoumani prend les rênes de l'Union Africaine

Il a été officialisé à cette fonction lors du Sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce 18 février à Addis-Abeba. Il succède ainsi à Macky Sall, président sortant de l'Union africaine.



Macky Sall, dans un discours prononcé à cette occasion, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a remercié Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, pour son leadership et son soutien. Il a ajouté que servir l'Afrique a été pour lui un privilège et une grande fierté. Il a également souligné l'importance d'une Afrique unie, au travail, en paix et confiante en son avenir. Selon lui, c'est la responsabilité conférée par l'héritage du panafricanisme pour réaliser le rêve des pères fondateurs et les aspirations des peuples africains.