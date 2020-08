Le président du Conseil d’administration annonce la nomination de Manuel Moses au poste de Directeur Général

M. Manuel Moses, ancien cadre supérieur de la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, a été nommé le nouveau Directeur Général de l'ACA (http://www.ATI-aca.org). Il prendra ses fonctions le 1er novembre 2020 ; Dans l'intervalle, Mme Toavina Ramamonjiasaroa, l'actuelle Directrice Financière de l'ACA occupera le poste de Directrice Générale par intérim ; M. Benjamin Mugisha a été confirmé au poste de Directeur de la souscription de l'ACA. M. Mugisha, un souscripteur principal qui a rejoint l'ACA en 2010, a assuré la fonction de Directeur de la souscription par intérim depuis un an ; A l'occasion de son départ à la retraite, le CA a également rendu hommage à M. Cyprien Sakubu pour ses 19 années de service, en qualité de Conseiller juridique et de Secrétaire général.

L'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ACA) a confirmé les postes de cadres supérieurs qui joueront un rôle essentiel dans le pilotage du soutien aux gouvernements membres.

Dans le cadre de sa 20e réunion annuelle virtuelle qui vient de s’achever, les actionnaires de l’ACA ont ratifié, sur recommandation du CA, la nomination de M. Manuel Moses au poste de Directeur Général (DG). M. Manuel Moses, un ressortissant zimbabwéen, apporte 15 ans d'expérience de la SFI, au sein de laquelle il a récemment occupé le poste de responsable pays pour le Kenya. Il est titulaire d'un MBA de l'université de Leicester au Royaume-Uni et d'une licence en génie civil de l'université du Zimbabwe. Il prendra ses fonctions le 1er novembre 2020.

Dans l'intervalle, le CA a confié le poste de Directrice Générale par intérim à Mme Toavina Ramamonjiarisoa, l'actuelle Directrice Financière. Mme Ramamonjiarisoa fait partie intégrante de l'équipe de direction de l'ACA depuis sa nomination au poste de Directrice Financière en 2011. À ce titre, elle a contribué à guider l'Agence non seulement vers une croissance inédite sur huit ans, mais aussi vers le maintien de la note d'investissement de l'ACA attribuée par S&P et Moody's (respectivement A/Stable et A3/Stable). Alors que Mme Ramamonjiarisoa est le DG par intérim, M. Rodgers Siachitema a été nommé Directeur Financier par intérim.

Les activités commerciales de l'ACA se voient également renforcées par la nomination de M. Benjamin Mugisha au poste de Directeur de la souscription. M. Mugisha, qui occupe ce poste à titre intérimaire depuis un an, y apporte une expérience considérable. Il a rejoint l'ACA en 2010 en qualité de souscripteur et a occupé diverses fonctions, notamment celle de souscripteur résident responsable de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi et ensuite le poste de souscripteur principal, responsable des activités quotidiennes de l'ACA et d'un portefeuille de partenaires financiers internationaux.

A l'occasion de son départ à la retraite, le CA a également rendu hommage à M. Cyprien Sakubu pour ses 19 années de service, en qualité de Conseiller juridique et de Secrétaire général. Dans l'intervalle, Elizabeth Mutafungwa (https://bit.ly/3aFbEdE) l'actuel Experte juridique, a été nommée Conseillère juridique par intérim.

L'ACA est de plus en plus reconnue comme une institution de développement stratégique pour l'Afrique par le FMI, S&P, Moody's et autres, qui est bien disposée à fournir un soutien efficace aux gouvernements membres pendant la pandémie. Plus précisément, les gouvernements parviennent à gérer leur niveau d'endettement croissant par le biais du soutien de l’ACA, en reprofilant leurs dettes plus coûteuses et plus risquées et en les remplaçant par des dettes à plus long terme et moins coûteuses provenant de prêteurs commerciaux internationaux.

Actuellement, l'ACA assure 1 à 2 % du PIB de ses pays membres et devrait faciliter 2 milliards d'USD d'investissements supplémentaires sur le continent au cours des 12 à 24 prochains mois.

À propos de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique :

L’ACA (http://www.ATI-aca.org) a été créé en 2001 par les États africains pour couvrir les risques liés au commerce et aux investissements des entreprises qui opèrent en Afrique. L’ACA propose principalement une assurance contre les risques politiques, une assurance-crédit et une assurance-caution. En 2019, l’ACA a clôturé l'année avec des couvertures réalisées d’une valeur de 6,4 milliards USD et a continué à afficher des résultats record pour la huitième année consécutive avec une croissance de 132% du bénéfice net par rapport à 2018, notamment en raison de la forte demande pour les solutions d'assurance de l'ACA de la part du secteur financier international et des gouvernements africains. Depuis plus d'une décennie maintenant, l’ACA a maintenu une notation « A/Stable » dans le classement Financial Strength and Counterparty Credit de Standards & Poor’s. En 2019, l’ACA a obtenu une notation A3/Stable dans le classement Moody's.

http://www.ATI-aca.org

