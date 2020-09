Le président du Mozambique sera nommé « Personnalité de l'Année » en Afrique pour l’année 2020

S.E. Filipe Nyusi a guidé le Mozambique à travers des défis incroyables et mène le pays vers la réussite économique ; Les projets gaziers de plusieurs milliards de dollars transforment l’économie du Mozambique et conduisent les Mozambicains vers la prospérité et le progrès ; Africa Oil & Power (www.AfricaOilandPower.com) présentera S.E. Filipe Nyusi, président du Mozambique, avec les plus grands honneurs lors de l'événement Mozambique Gas & Power 2021.

S.E. Filipe Nyusi, président du Mozambique, a été élu « Personnalité de l’Année » en Afrique pour l’année 2020 par Africa Oil & Power. Ce prix prestigieux est décerné à des personnes exceptionnelles qui font preuve d'un véritable leadership et d'une pensée innovante en guidant leurs pays ou organisations vers les sommets du secteur mondial de l'énergie.

Le Président Nyusi a mené le secteur énergétique du Mozambique au cours de ses nombreux succès récents, comprenant plusieurs projets gaziers de plusieurs milliards de dollars qui sont actuellement en cours de développement dans ce pays d’Afrique australe. Ces projets de gaz naturel, une fois exploités, représenteront plus de trois fois le PIB actuel du pays, le projet Rovuma LNG dirigé par Exxon étant évalué à 23,9 milliards de dollars; le projet gazier Total du pays, évalué à 23 milliards de dollars; et le projet Coral FLNG de 4,7 milliards de dollars, qui devrait produire le premier gaz en 2022.

"S.E Filipe Nyusi a mené la création d'un environnement propice dans l'industrie de l'énergie et dans l'économie au sens large qui a ouvert la voie à des accords énergétiques extraordinaires dont bénéficie actuellement le Mozambique », a déclaré Jude Kearney, ancien sous-secrétaire adjoint aux industries de services et aux finances du département américain du commerce sous l'administration Clinton et actuellement président de Kearney Africa Advisors. «Je ne vois pas meilleur candidat dans le secteur énergétique africain à qui décerner ce prix. Le Mozambique a de beaux jours devant lui, car les projets gaziers internationaux stimulent la croissance, la création d'emplois, le développement économique et la prospérité », a ajouté Kearney.

Le président Nyusi a non seulement joué un rôle déterminant dans les accords conclus, mais il a également contribué à mettre l'accent sur le renforcement des capacités nationales et a veillé à ce que les projets réservent le gaz naturel à un usage domestique, mettant le pays sur la voie de la diversification économique et de la sécurité énergétique.

"S.E le président Filipe Nyusi a travaillé dur pour créer un environnement qui garantit qu'une industrie gazière forte créera des emplois, stimulera l'esprit d'entreprise, protégera notre environnement, diversifiera notre économie au profit de tous les citoyens et générera des revenus indispensables pour le gouvernement. Le président a fait du secteur de l'énergie une composante cruciale du bien-être économique du Mozambique », a déclaré Florival Mucave, PDG de la chambre mozambicaine du pétrole et du gaz.

"S.E. le président Filipe Nyusi a fait passer le Mozambique d’une position relativement reculée sur les marchés de l'énergie à un statut de leadership dans l'industrie mondiale du gaz naturel », a déclaré Renée Montez-Avinir, directrice générale d'AOP. «Son leadership a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces méga projets de gaz naturel, fournissant une sécurité d’investissement vitale pour conclure plusieurs transactions de plusieurs milliards de dollars. Il ne fait aucun doute que les projets de gaz naturel transformeront le Mozambique, apportant progrès et prospérité à tout le pays et plaçant le Mozambique en avance d'une révolution mondiale du gaz naturel », a ajouté Montez-Avinir.

En poste depuis 2015, Nyusi a mené une campagne anti-corruption agressive; continué à diriger le pays dans la paix; et a réussi à conduire le pays à travers des défis incroyables, notamment le cyclone tropical Idai qui a frappé le Mozambique en 2019 ainsi que les impacts économiques amenées par le COVID-19 cette année.

En effet, lorsque le COVID-19 est arrivé en Afrique, le président Nyusi a pris des mesures immédiates pour protéger les Mozambicains et le développement futur, en mettant en œuvre des mesures de confinement et d'autres mesures de sécurité dans le pays, et en déployant des mesures fiscales pour aider les Mozambicains. Ses actions rapides ont permis de contenir l’épidémie au Mozambique et ont permis au pays de continuer à faire des affaires même si d'autres pays du monde restent fermés.

Le président Nyusi s’est appliqué à continuellement défendu les communautés mozambicaines, en particulier pour protéger les habitants de Cabo Delgado et garantir que les projets de gaz naturel bénéficieront directement à ces communautés. Son cadre pour une sécurité accrue, ainsi que la coopération avec des entreprises internationales comme Total pour une sécurité forte dans la région, favorisera la paix et un nouveau développement économique pour les Mozambicains.

Le président Nyusi a maintenant rejoint un club exclusif en ce qui concerne le leadership énergétique africain. Les précédents récipiendaires du prix « Personnalité de l'année » incluent S.E. Président du Sénégal Macky Sall en 2019 et S.E Mohammed Sanusi Barkindo, Secrétaire général de l'OPEP, en 2018.

