Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu élu président de la CEDEAO

Dans son discours d'investiture, le nouveau président de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a souligné l'importance de l'investissement dans les forces armées tout en veillant à ce qu'elles respectent les principes républicains et protègent les populations. Il a déclaré : « Nous n'avons pas investi dans nos armées, leurs uniformes, leurs formations, leurs bottes pour qu'ils se braquent contre les populations, violent les principes républicains ».



Le président Tinubu a ainsi mis en avant la nécessité de réformer les forces armées de la région afin de garantir leur rôle de protection des citoyens et de respect des valeurs démocratiques. Sa prise de fonction marque un tournant dans la direction de l'ECOWAS - CEDEAO, avec une volonté affirmée de renforcer la stabilité et la sécurité régionales, tout en promouvant les principes républicains et la responsabilité des forces armées.