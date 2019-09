Le président nigérien Mahamadou Issoufou prendra la parole lors du 17e Forum de Rhodes

L’Institut de recherche Dialogue des civilisations (DOC) (http://www.DOC-Research.org) a le plaisir d’accueillir le président nigérien S.E. Mahamadou Issoufou en qualité de conférencier lors de l’édition 2019 du Forum de Rhodes, la conférence phare du DOC consacrée aux affaires internationales. Le président Issoufou présentera devant plus de 300 participants, notamment des décideurs… Read more on https://africa-newsroom.com/press/nigers-president-mahamadou-issoufou-to-speak-at-17th-rhodes-forum?...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...