Le président nigérien Mahamadou Issoufou prendra la parole lors du 17e Forum de Rhodes

L’Institut de recherche Dialogue des civilisations (DOC) (http://www.DOC-Research.org) a le plaisir d’accueillir le président nigérien S.E. Mahamadou Issoufou en qualité de conférencier lors de l’édition 2019 du Forum de Rhodes, la conférence phare du DOC consacrée aux affaires internationales.

Le président Issoufou présentera devant plus de 300 participants, notamment des décideurs politiques, diplomates, universitaires et hommes d’affaires venus du monde entier, une perspective africaine sur les thèmes traitant de l’ordre mondial, la sécurité et le développement économique. Il prendra part également au panel « Focus on Africa » pour analyser de quelle manière le continent peut devenir un moteur du développement mondial.

Jean-Christophe Bas, PDG du DOC, déclare :

« Avec la participation du président Issoufou, le DOC est fier d’accueillir à Rhodes un dirigeant africain de premier rang, et un leader qui joua un rôle crucial dans le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine en juillet dernier, à Niamey. La configuration de l’ordre mondial de demain, de la sécurité et du développement sont des questions centrales de ce nouveau Forum de Rhodes, qui renforce la priorité que nous accordons à l’Afrique et à son développement.

« Dans ce contexte, et avec l’adhésion prochaine (janvier 2020) du Niger au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non-permanent, l’intervention du président Issoufou dans le cadre du 17e Forum de Rhodes arrivera à point nommé et fera autorité. Je suis convaincu que les influents participants du Forum sauront tirer parti de son intervention, et j'espère que cette nouvelle édition du Forum de Rhodes apportera une contribution substantielle aux débats actuels sur l’avenir de l’Afrique en tant que pilier de l’ordre mondial et moteur de la croissance économique ».

Parmi les précédents intervenants lors de la session « Focus on Africa » du Forum de Rhodes figurent le président nigérian Goodluck Jonathan, le premier ministre de Guinée Ibrahima Kassory Fofana et l’ancien président malien Dioncounda Traoré.

La 17e édition du Forum de Rhodes – intitulée « Global (dis)order: Towards dialogue-based worldviews » ([Dés]ordre mondial : vers une perspective mondiale basée sur le dialogue) – se tiendra les 11 et 12 octobre 2019. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://DOC-Research.org/Forum/.

Contact Média :

media@doc-research.org

À propos du L’Institut de recherche Dialogue des civilisations (DOC) :

L’Institut de recherche Dialogue des civilisations (http://www.DOC-Research.org) est un think tank indépendant basé à Berlin. La mission du DOC est d’être une plateforme indépendante favorisant un dialogue regroupant les perspectives des pays développés et en voie de développement dans un esprit constructif et non-conflictuel. Les objectifs du DOC visent à élaborer des perspectives mondiales communes grâce au dialogue, et à contribuer à un monde juste, durable et pacifique. Dans cette optique, le DOC pense que l’humanité, la culture et la civilisation doivent être au cœur de la mondialisation.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/nigers-presi...