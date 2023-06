Le président russe réceptif à la médiation africaine

Après Kiev, la délégation de médiation africaine s’est rendue aujourd’hui à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine en vue d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou.



Le président sénégalais Macky Sall a souligné que cette initiative est une mission de bons offices qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d’aider au règlement des questions humanitaires et à l’instauration des conditions propices à l’établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les parties.



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, quant à lui, a lancé ce samedi devant le dirigeant russe Vladimir Poutine que "la guerre doit prendre fin en Ukraine."



Pour sa part le président Poutine se dit "prêt à un dialogue constructif" avec ceux qui souhaitent la paix. Le président russe prend l'exemple des pays africains, dont il considère l'approche envers la crise ukrainienne comme "équilibrée".



"Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix basée sur les principes de la justice et de la prise en compte des intérêts légitimes des parties", assure le président russe.