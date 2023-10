Le président sénégalais Macky Sall reçu à l'Élysée

Le président Macky Sall a été reçu ce 27 octobre 2023 à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron.



Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont évoqué des questions de coopération bilatérale, notamment le TER qui est aujourd’hui une belle illustration, ainsi que des sujets d'intérêt commun, africains et internationaux, rapporte la Présidence du Sénégal.



Ils ont également discuté du suivi du Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial, qui vise à réformer le système financier international, protéger les biens publics mondiaux, préserver l'environnement et garantir des financements à faible coût aux plus pauvres.