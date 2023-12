Le président sénégalais à Kigali pour l'inauguration de l'usine BioNtech Africa

Le Président Macky Sall est arrivé à Kigali le 18 décembre 2023 pour prendre part à la cérémonie d’inauguration de l'usine BioNtech Africa, qui fait partie d'un programme de pays africains pionniers, dont le Sénégal, engagés à assurer la souveraineté vaccinale du continent par une production locale.



À son arrivée, le Président Sall a été chaleureusement accueilli par le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Uzziel Ndagijimana et plusieurs autorités rwandaises, témoignant des relations conviviales entre les deux pays.



Dès son arrivée à Kigali, le Président Macky Sall s'est entretenu avec les co-fondateurs de la firme biotechnologique BioNTech, Dr. Ugur Sahin et Dr. Özlem Türeci.



Au cours de cette rencontre, ils ont échangé avec le Chef de l'État sur la collaboration en matière de recherche et de production de vaccins entre BioNTech et l'Institut Pasteur de Dakar, qui est en train de construire un vaccinopole dans la ville de Diamniadio.



Ce vaccinopole comprend notamment une chaîne complète de production de vaccins à ARN messager et un centre de formation aux métiers du vaccin.