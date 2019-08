Le président togolais s'est rendu dans la commune de Watari Cho

Le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé séjourne depuis le 26 août 2018 au Japon dans le cadre de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7) qui s’ouvre demain à Yokohama.



Au troisième jour de son séjour, le Président Faure Gnassingbé s’est ainsi rendu dans la commune de Watari Cho, victime du Tsunami en mars 2011 pour apprécier l’évolution de la situation. Ce déplacement s’inscrit dans la mise en œuvre de la solidarité agissante évoquée par le chef de l’Etat lors de sa première visite aux populations de Watari cho, le 11 juin 2011, trois mois après la catastrophe.



Le premier leader africain à se rendre sur les lieux du drame trois mois après la catastrophe, a rendu, pour la circonstance, un hommage aux autorités locales pour leur engagement dans la reconstruction rapide de la commune.



« Chaque jour vous faites la preuve que l'être humain, par sa volonté et son engagement, est plus fort que toutes les adversités. Je salue le gouvernement japonais qui a fait preuve d'une capacité de réaction rapide et de solidarité, notamment à travers la création de l'agence de la reconstruction et tous les efforts qui ont été consentis pour soutenir les localités touchées par la catastrophe».



Cette marque de solidarité du Président de la République, a été saluée par les Japonais en général et les populations de Watari cho en particulier,



Dans les perspectives du Plan National de Développement (PND) qui s’appuie sur un partenariat public-privé, le chef de l’Etat s’est également rendu au siège de Mitsubishi Corporation.



Le Président de la République a évoqué avec les premiers responsables de cette unité industrielle de renommée internationale les opportunités d’investissement qu’offre le Togo notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agriculture, avec l’implication du secteur privé.



Les responsables de Mitsubishi Corporation ont exprimé leur reconnaissance au chef de l’Etat pour son engagement personnel dans le renforcement de la coopération économique entre les deux pays, et ont émis le souhait d’accompagner le Togo dans la poursuite de la mise en œuvre du PND.



Cette vision du chef de l’Etat a été également saluée hier à Tokyo lors d’une importante rencontre entre la délégation togolaise et le secteur privé japonais. L’objectif était de vendre la destination Togo aux investisseurs et opérateurs économiques nippons.