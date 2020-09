Le président turc Erdogan met en garde Macron

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a prononcé samedi un discours lors de la conférence sur la démocratie et la volonté nationale.



Il a adressé une mise en garde au président français Emmanuel Macron, lui conseillant de ne pas se mêler de la Turquie et du peuple turc, et d'éviter de donner des conseils.



Recep Tayyip Erdogan a suggéré au dirigeant français "d'apprendre l'histoire" et de "tirer les leçons du passé sanglant de la France en Afrique".



"Je ne veut pas donner de nom mais je suis obligé. (...) Monsieur Macron, tu va avoir encore beaucoup de problèmes avec moi. Je te l'ai répété à plusieurs reprises mais tu n'écoutes pas. En plus, tu ne maitrise pas l'histoire. Et de surcroît tu ne connais pas l'histoire de France. Ne perds pas ton temps avec le peuple turc", a déclaré Erdogan.



Selon lui, "le passé historique de l'Afrique c'est l'histoire de la France. C'est vous qui avez massacré 1 million d'algériens, c'est vous qui avez massacré 800.000 rwandais. Vous ne pouvez pas nous donner des leçons de moralité. Apprenez en premier lieu ceci. Et je lui ai dit tout cela en privé. Il est nécessaire d'abord d'apprendre son histoire. Quant à nous en Afrique, nous n'avons pas fait saigner le nez d'une personne."



Les tensions en Méditerrannée orientale entre la Turquie et la Grèce ne faiblissent pas. La Turquie a déployé des navires dans des zones maritimes dont la territorialité est contestée.



Erdogan a estimé que la Grèce commet "une grave erreur", l'invitant à "ne pas prendre cette voie".