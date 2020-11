Le prix Al Sumait d’un million de dollars est attribué à deux organisations éducatives africaines

Deux organisations ont été nommées lauréates du cycle 2020 du Prix Al-Sumait, d’une valeur d’un million de dollars, dans le domaine de de l’éducation. L’organisme Ubongo Learning et l’Institut Molteno (Molteno Institute for Language and Literacy) ont été récompensés pour leur dévouement et pour leurs excellentes innovations dans le domaine de l’éducation en Afrique. Les […]

Deux organisations ont été nommées lauréates du cycle 2020 du Prix Al-Sumait, d’une valeur d’un million de dollars,...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...