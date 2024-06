Le prix du ciment au Tchad : encore une hausse qui suscite l'incompréhension et la consternation

Le prix du sac de ciment "Tchad" est passé de 8 500 FCFA à 9 500 FCFA, tandis que le sac de ciment "Dangote" a grimpé de 9 500 FCFA à 11 500 FCFA. Ces augmentations, qui s'ajoutent à un coût déjà élevé des matériaux de construction au Tchad, suscitent de nombreuses interrogations quant à leurs justifications.



M. Issa Tidjani, commerçant de quincaillerie à N'Djamena, pointe du doigt la pénurie de ciment local et la rareté des importations de ciment Dangote comme possibles causes de cette flambée des prix. Il suggère également que certains commerçants profitent de la forte demande en saison des pluies pour spéculer sur les prix.



Face à cette situation qui pénalise lourdement les ménages tchadiens, des voix s'élèvent pour interpeller les autorités compétentes. Des appels sont lancés pour réguler le marché du ciment et faire baisser les prix, afin de permettre aux populations d'accéder à un logement décent à un coût abordable.



Cette nouvelle hausse du prix du ciment vient aggraver une situation de précarité sociale déjà alarmante au Tchad. L'accès à l'habitat convenable devient de plus en plus difficile pour les ménages, fragilisant davantage leurs conditions de vie.



La hausse du prix du ciment au Tchad est un problème complexe qui touche de plein fouet les populations. Des mesures urgentes et concertées sont nécessaires de la part des autorités pour remédier à cette situation et garantir l'accès à un logement décent pour tous.