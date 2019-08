Le programme Incubateur Solaire du Phanes Group recherche des projets prometteurs en Afrique sub-saharienne

L’initiative récompense les développeurs de technologie solaire photovoltaïque ayant besoin d’une expertise commerciale et technique pour la concrétisation de leurs projets ; Les candidatures sont désormais ouvertes, avec le(s) gagnant(s) annoncé(s) lors de la conférence Unlocking Solar Capital : Africa 2019 à Dakar au Sénégal.

Lien Document : http://bit.ly/2KsiW80

Phanes Group (https://PhanesGroup.com/), fournisseur international d’énergie solaire installé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, est une fois de plus à la recherche de projets prometteurs d’énergie solaire photovoltaïque à soutenir en Afrique sub-saharienne. La compagnie relance en effet son programme Incubateur Solaire (Solar Incubator) qui célèbre sa troisième année consécutive. Elle continue de progresser vers son objectif de raccorder davantage de régions au réseau électrique pour un avenir durable.

Avec plus de 600 millions de personnes privées d’électricité en Afrique sub-saharienne, le besoin de sources d’énergie durables, abordables et viables commercialement parlant – comme l’énergie solaire photovoltaïque – est évident. Dans la région sub-saharienne, le manque d’accès à l’énergie reste une barrière clef au progrès économique et social. L’Incubateur Solaire du Phanes Group a été lancé en 2017 afin d’aborder la question de front. Il encourage l’innovation et les investissements locaux en fournissant aux développeurs locaux d’énergie solaire photovoltaïque le financement et la connaissance commerciale et technique qu’ils n’auraient pu avoir ailleurs. En 2018, cet accès à l’expertise a été attribué à l’ingénieur et innovateur sénégalais Mbaye Hadj.

« Je travaille sur l’idée de ma ferme solaire depuis Juillet 2018, mais ce type de projets requiert un savoir-faire approfondi, une expertise financière et des fonds – j’en manquais parfois », a noté Hadj. « Les conseils du Phanes Group et de ses partenaires nous permettront de mettre en œuvre le projet, visant à fournir de l’énergie à la compagnie électrique nationale du Sénégal. Ce faisant, nous contribuerons à la croissance de l’économie locale, qui, jusque-là, a été ralentie en raison de la pénurie d’électricité », a-t-il ajouté.

Hadj avait présenté sa proposition d’édification d’une ferme solaire de 30 mégawatts à Gossas au Sénégal, sa ville natale, lors de la conférence Unlocking Solar Capital : Africa de 2018. Les membres du jury d’évaluation ont été séduits par sa volonté d’apporter l’électricité aux écoles, aux centres de santé et à d’autres services essentiels qui connaissent un déclin, en raison du manque d’électricité. Non seulement son projet était meilleur que les autres candidatures, Hadj a su de même attirer l’attention du jury par sa passion, sa connaissance et son étroite implication dans la région.

Avec l’Incubateur Solaire 2019 ouvert aux candidatures, Phanes Group et ses partenaires espèrent rencontrer un dynamisme similaire et des concepts focalisés sur la communauté cette année aussi. Les développeurs présélectionnés seront invités à présenter leur concept lors de la conférence de Solarplaza, Unlocking Solar Capital : Africa 2019, qui sera tenue au Sénégal à Dakar les 16 et 17 octobre.

« Grâce à notre travail en Afrique sub-saharienne, nous avons rencontré de nombreux individus et organisations possédant d’excellentes idées de projets d’énergie solaire photovoltaïque pour leur société ; il leur manque néanmoins l’accès au soutien et à l’expertise, nécessaire à leur aboutissement », a expliqué Martin Haupts, directeur général, Phanes Group. « Nous avons lancé le programme Incubateur Solaire en 2017 pour identifier les meilleurs projets et combler de manière collaborative le manque de connaissances et de financement auquel ils font face. Nous espérons permettre aux participants d’apporter un changement positif durable à leur communauté, une fois de plus », a ajouté Haupts.

« Le retour du programme Incubateur Solaire constitue une excellente nouvelle pour les développeurs passionnés d’énergie solaire photovoltaïque qui possèdent une vision et une connaissance du terrain mais qui n’ont pas nécessairement l’expertise pour mener à bien l’ensemble du projet », a affirmé Edwin Koot, Solarplaza. « La viabilité financière constitue une partie fondamentale de tout projet solaire photovoltaïque réussi ; nous espérons que notre partenariat continu fournira le soutien commercial nécessaire, en plus de la connaissance technique ».

Afin de soutenir la vision et l’ambition de plus d’innovateurs comme Mbaye Hadj, Phanes Group encourage les développeurs d’énergie solaire photovoltaïque à poser leur candidature pour le troisième programme annuel d’incubateur solaire, tenu sous le thème « Votre projet, notre expertise, pour un avenir durable ».

Les candidats intéressés pourront soumettre leur candidature avant le 4 septembre 2019 via email à l’adresse suivante : incubator@phanesgroup.com. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web https://PhanesGroup.com/incubator, ou sur le site de la conférence Unlocking Solar Capital : Africa : https://africa.unlockingsolarcapital.com/solar-incubator.

Contact Média :

Caroline Passey

Directrice de Communication et Marketing

Phanes Group

Email : media@phanesgroup.com

À propos du Phanes Group :

Phanes Group (https://PhanesGroup.com/) est un fournisseur d’énergie solaire basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et opérant en Afrique, au Moyen-Orient, dans les pays de la CEI et en Asie centrale. Nous adoptons une approche complète de l’énergie solaire, unifiant les compétences et l’expertise nécessaires au suivi de l’ensemble de la chaîne de valeur du projet solaire. De la sélection et du développement de projet, à la construction, au financement, à la gestion des actifs et à la monétisation, nous stimulons la démarche grâce à notre approche intégrée.

Phanes Group possède un portefeuille croissant d’investissements solaires et de développement dans de nombreuses régions du monde, avec un intérêt particulier aux nouveaux marchés – notamment le marché « MENA plus » (Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie centrale) et l’Afrique sub-saharienne. La compagnie livre actuellement le plus grand projet solaire décentralisé (le programme d’énergie solaire de DP World) et a terminé la phase I du plus grand projet solaire des caraïbes (Monte Plata). Elle travaille sur les arrangements financiers d’un projet de 47 MW aux Malawi et a commencé le développement d’un réseau de 400 MW entre trois pays en Asie centrale.

À ce jour, la contribution du Phanes Group en termes d’énergie propre dépasse les 100 MW, ainsi que plus 2,5 GW en cours de développement ou à un stade de planification dans le monde. Phanes Group possède Oryx Solar System Solutions LLC, qui exécute les projets du groupe et prend en charge les services d’opération et d’entretien.

Phanes Group possède de même des bureaux satellites au Nigéria et au Kazakhstan.

À propos de « Unlocking Solar Capital 2019 » :

L’Afrique devient rapidement une des régions les plus convoitées dans l’expansion mondiale de l’industrie solaire photovoltaïque. Stimuler le capital solaire 2019 (https://africa.unlockingsolarcapital.com/francais/) regroupera des centaines de représentants de banques de développement, de fonds d’investissement, de développeurs solaires, de producteurs indépendants d’électricité (IPP), de sociétés d’ingénierie clé en main (EPC) et d’autres acteurs du solaire afin de mener des discussions approfondies pour résoudre le déficit de financement dans le domaine de l’énergie solaire – et concrétiser les projets. Cette troisième édition aura lieu les 16 et 17 octobre 2019 à Dakar au Sénégal.

Pour de plus amples informations concernant le programme, les participants et les inscriptions, merci de visiter https://africa.unlockingsolarcapital.com/francais/.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/phanes-group...