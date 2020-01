Le projet : “Les Femmes Emergent” continue

Le 25 Janvier 2020, la Grande Salle de Réunion de la Mairie d’Aneho a accueilli la conférence dénommée « Les Femmes Emergent » organisée par l’Association des Bénéficiaires des Programmes d’échange du Département d’Etat du Gouvernement Américain et supportée par la Section des Affairs Publiques de l’Ambassade des U.S.A. L’audience d’environ 300 participants comprenait élèves, enseignants et commerçantes venus d’Aneho, Anfoin et autres. C’était en présence de la Directrice des Affaires Publiques de l’Ambassades des USA au Togo, Mme Tiffany Miller, et des autorités du milieu éducative et politique en l’occurrence le Maire de la ville d’Aneho et la député Ayélé Gabiam qui ont activement participé aux travaux. Les panels de discussion ont porté sur l’Entreprenariat des femmes, la Réussite des jeunes filles à l’école, et le Rôle des hommes comme défenseurs des droits de la femme. Dans son allocution Mme Miller, après avoir reconnu le mérite de la femme Togolaise a souligné l’importance du sujet en ces mots : « J’ai aussi remarqué que la femme Togolaise n’attend pas que les hommes leur offrent le développement sur un plateau d’or, mais elle veut prendre en charge son propre développement, et sur ce plan elle partage le même intérêt que l’Ambassade des Etats-Unis ». Ce programme débuté l’année dernière se poursuit le Mercredi 29 Janvier à Vogan.

