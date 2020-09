ACTUALITES Le projet de GNL au Mozambique pourrait être transformateur pour le Mozambique - si les écologistes occidentaux n'interfèrent pas (Par NJ Ayuk)

- 21 Septembre 2020





Par NJ Ayuk, Président, Chambre africaine de l’énergie (www.EnergyChamber.org) Lorsque Anadarko Petroleum Corp. a confirmé l'année dernière qu'elle construirait une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de 20 milliards de dollars au Mozambique, c'était une nouvelle majeure. La première usine de GNL à terre du Mozambique créerait des dizaines de milliers d’emplois - et contribuerait à une croissance économique durable et à long terme qui aurait un impact sur des millions de personnes. Deux autres projets de GNL ont été annoncés depuis lors : le projet Coral FLNG de 4,7 milliards de dollars par ENI et ExxonMobil, et le projet Rovuma LNG de 30 milliards de dollars par ExxonMobil, ENI et la China National Petroleum Corporation. Alors que ces deux ont été reportés par la pandémie COVID-19, le projet initial de Mozambique LNG a progressé. La major pétrolière française Total a acquis le projet et finalisé son financement en juillet, même face aux récentes attaques terroristes dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, où l’usine de GNL de Total sera construite. C’est pourquoi il est si décourageant d’apprendre qu’un groupe environnemental basé au Royaume-Uni poursuit des actions qui pourraient compromettre la progression rapide du projet, tout cela au nom de la prévention du changement climatique. Les Amis de la Terre ont déclaré qu’ils lanceraient une action en justice contre la décision du Royaume-Uni de fournir un financement d’un milliard de dollars pour le projet de GNL au Mozambique. Peu importe l’importance du projet pour les Africains de tous les jours. Qu'importe son potentiel de croissance et de diversification de l'économie. Qu'importe que des projets comme celui-ci soient exactement ce dont le Mozambique a besoin pour lutter contre sa pauvreté énergétique, ou que le gouvernement du Mozambique a investi beaucoup de temps et de ressources pour rendre ce projet de GNL possible. Ce n’est pas la première fois qu’un activiste radical moins bien informé tente d’interférer avec l’industrie énergétique africaine d’une manière qui n’aide pas les Africains pauvres mais sert leur propre intérêt. Les organisations internationales, dont la Banque mondiale, et les investisseurs privés, sous la pression des groupes environnementaux, ont abandonné leur soutien à la production africaine de combustibles fossiles. Beaucoup de pauvres en souffrent et des centaines de millions d’autres le feront si nous changeons d’orientation. Je trouve étonnant qu'à une époque où une grande partie du monde parle de la nécessité de respecter les perspectives noires, les groupes environnementaux semblent n'avoir aucun scrupule à rejeter les voix africaines. Comme je l’ai dit dans le passé, je conviens que le changement climatique doit être pris au sérieux. Et je comprends les risques que cela représente pour l'Afrique. Le problème, c'est pourquoi les organisations non africaines essaient de dicter la manière dont les pays africains abordent ces risques ? Le message dans ce cas semble être qu '« ils savent mieux que quiconque ». Cette idée est insultante et interférer avec les efforts d’un pays africain pour développer son économie – simplement parce qu’il s’agit de combustibles fossiles – est totalement inacceptable. Une « opportunité manquée ? » Vraiment ? UK Export Finance (UKEF) est l’une des huit agences de crédit à l’exportation à financer le projet de GNL de Total au Mozambique, qui comprend la construction d’une usine de liquéfaction à deux trains d’une capacité de 12,9 millions de tonnes par an. L’engagement de 1 milliard de dollars de l’UKEF comprend l’octroi de 300 millions de dollars de prêts à des entreprises britanniques travaillant sur le projet gazier et la garantie de prêts de banques commerciales d’une valeur maximale de 850 millions de dollars. Le sous-secrétaire parlementaire britannique du ministère du Commerce international, Graham Stuart, a souligné que le projet GNL de Total pourrait être transformationnel pour le Mozambique et créer 2 000 emplois au Royaume-Uni également. Mais les Amis de la Terre ont déclaré qu’ils demanderaient un examen judiciaire de la décision du gouvernement britannique d’aider à financer un projet qui, comme ils l’ont dit, « aggravera l’urgence climatique ». Le directeur du groupe, Jamie Peters, a également exprimé sa déception dans une lettre adressée au gouvernement britannique. La décision de financement de l’UKEF, a déclaré Peters, représente une « occasion manquée » pour le Royaume-Uni de devenir un leader mondial du climat. Ma question à M. Peters est la suivante : qu’en est-il des possibilités du Mozambique ? Pour aider les gens ordinaires à améliorer leur vie ? Pour gagner décemment sa vie ? Avoir une source d'énergie fiable ? Je parle d’une opportunité de pousser l’espérance de vie moyenne au Mozambique au-dessus de 59 ans, où elle se situe actuellement. Le projet Mozambique LNG est sur le point de rendre ces choses possibles. En ce qui me concerne, perdre cette opportunité serait dévastateur. Ce que le Mozambique a à gagner Je ne peux pas surestimer les implications et le potentiel de grande envergure que le projet de GNL au Mozambique de Total représente pour les entreprises locales, les communautés et les particuliers. Total estime que son usine générera environ 50 milliards de dollars de revenus pour le gouvernement du Mozambique au cours de ses 25 premières années d’exploitation. Ces revenus peuvent être dirigés vers des infrastructures, des programmes éducatifs et des programmes de diversification économique indispensables. Prenons l’investissement étranger direct au Mozambique : l’investissement total de 25 milliards de dollars EU dans l’usine de GNL représente plus du double du PIB actuel du Mozambique. Et le projet de construction de l'usine ? Non seulement cela créera des dizaines de milliers d'emplois locaux, mais il offrira également des opportunités de formation aux populations locales. Des entreprises autochtones seront engagées pour fournir des biens et des services. Ce modèle se poursuivra une fois que l'usine sera opérationnelle. Les sections locales peuvent se former et occuper un large éventail de postes, y compris des rôles professionnels et de leadership. Au fil du temps, des experts en la matière qui peuvent partager leurs connaissances au Mozambique et avec d'autres entreprises africaines seront cultivés. Et, encore une fois, l'usine se tournera vers les entreprises locales pour fournir des produits et des services. Le GNL peut propulser le Mozambique En plus de ces opportunités économiques de grande envergure, le GNL produit à l'usine fournira une énergie abordable pour le Mozambique. Le besoin est urgent. Aujourd'hui, 29% seulement de la population a accès à l'électricité. Les soins médicaux sont entravés. L'éducation est impactée. Et la croissance économique durable est une montée difficile. Plus tôt cette année, j'ai félicité le gouvernement du Mozambique d'avoir négocié pour qu'une partie de la production de GNL soit détournée vers le marché intérieur, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour la production d'électricité. Depuis lors, le gouvernement a obtenu un financement pour une centrale électrique au gaz de 400 MW et une ligne de transport vers Maputo, la capitale du pays, ce qui améliorera considérablement la fiabilité de l’électricité. Soit dit en passant, lorsque le gouvernement mozambicain s’est assuré qu’une partie de la production de GNL de l’usine serait disponible pour un usage domestique, il a également jeté les bases de la monétisation et de la diversification économique. Au Mozambique, le GNL sera disponible pour servir de matière première aux usines d'engrais et de pétrochimie. Il peut être exporté par pipeline vers les entreprises voisines. Et cela, à son tour, peut aider le Mozambique à construire encore plus d'infrastructures et contribuer à une prospérité encore plus généralisée. Le Mozambique a travaillé pour cela Je voudrais également souligner la réflexion et la préparation que le gouvernement du Mozambique a déployées pour rendre ses opérations de gaz naturel bénéfiques pour le pays dans son ensemble depuis qu'environ 180 trillions de pieds cubes de réserves de gaz naturel y ont été découverts en 2010. La société pétrolière nationale du Mozambique, ENH, a embauché la société mondiale de recherche et de conseil en énergie Wood Mackenzie pour l’aider à se préparer à assumer la responsabilité de gérer et de vendre la partie correspondante des ressources. Depuis lors, ENH a formé un consortium avec le négociant international de pétrole et de gaz Vitol. Le gouvernement a également sollicité le soutien de producteurs d'énergie plus expérimentés et de partenaires internationaux. Plus tôt cette année, le président Filipe Nyusi a rencontré le prince héritier de Norvège Haakon et a signé un accord de soutien à la gestion des ressources en gaz naturel. Mais même avant cela, le Mozambique a jeté les bases d'une industrie pétrolière et gazière prospère avec la nouvelle loi pétrolière de 2014. Et avec cette législation en place, le pays a mené à bien un appel d'offres pour des blocs d'exploration. Ces efforts, ainsi que des négociations minutieuses avec les compagnies pétrolières internationales, sont ce qui a amené le Mozambique là où il en est aujourd'hui : sur le point de devenir un grand producteur de GNL. Et ce sont ces efforts qui feront de l’industrie mozambicaine du GNL un succès, non seulement en termes de recettes publiques, mais aussi en améliorant la vie des gens ordinaires. Nous devons donner la priorité aux personnes Le Mozambique ne demande pas d'aide pour sortir sa population de la pauvreté. Il tente de capitaliser sur ses propres ressources naturelles. Le gouvernement n’essaie pas de gagner rapidement de l’argent. Il s’efforce de jeter les bases d’une croissance à long terme. Et des efforts comme les projets Exxon et Total Mozambique sont plus qu’une opportunité pour les compagnies pétrolières internationales, voire pour le gouvernement du Mozambique. Ils ont le potentiel d'améliorer la vie de millions de personnes ordinaires. Je reconnais la nécessité de protéger notre planète et de prévenir le changement climatique. Mais interférer avec le financement des projets d’énergie fossile en Afrique n’est pas la bonne voie. Nous ne devons pas ignorer la valeur de projets comme ceux-ci ou leur capacité à apporter des changements significatifs pour le mieux au Mozambique. Et nous ne devons pas faire passer les idéaux environnementaux avant les besoins urgents auxquels les gens sont confrontés actuellement. Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mozambique-l...





Dans la même rubrique : < > En Libye, le rugby redonne l’espoir grâce à l’installation des toutes premières infrastructures nationales d’entraînement et de compétition Coronavirus – South Africa: COVID-19 Update (20th September 2020) Coronavirus – Kenya: COVID-19 Updates Summary (20 September 2020)