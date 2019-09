Le renforcement de l’axe Colombo-Lomé au menu de la visite de Faure Gnassingbé au Sri Lanka

Lomé - Le Président de la République, SEM Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé jeudi 12 septembre 2019 à Colombo dans la capitale sri lankaise pour une visite officielle qui va durer trois jours.



Après l’accueil chaleureux auquel il a eu droit à l’aéroport internationale de Colombo, Faure Gnassingbé a été reçu par son homologue Maithripala Sirisena. Les discussions entre les deux leaders ont principalement porté sur un renforcement des relations économiques et commerciales entre le Sri Lanka et le Togo, notamment dans le secteur du textile. Les deux dirigeants ont ensuite abordé des questions liées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris des sources proches de la présidence togolaise.



Ce 3ème déplacement du numéro 1 togolais dans ce pays situé au Sud-Est de l’Inde, sera tout aussi marqué par des séances de travail avec diverses autres autorités sri-lankaises, de même qu’avec de potentiels investisseurs de ce pays. Avec ces derniers, Faure Gnassingbé discutera du Plan national de développement (PND 2018-2022) et leur fera une présentation sur les différentes opportunités d’affaires qui existent au Togo.



Anciennement appelé Ceylan, le Sri Lanka, Etat insulaire du sous-continent indien, doit sa renommée à ses sites touristiques. Le pays produit entre autres du riz, du thé, du latex et dispose d’une économie axée davantage sur le secteur tertiaire.



Rappelons qu’avant de se rendre au Sri Lanka, Faure Gnassingbé était à Shanghai en Chine. Dans cette grande ville financière de la Chine, le Président de la République a rencontré des hommes d’affaires chinois. Il les a invités à investir au Togo dans le cadre de la mise en œuvre du PND.