Le réseau panafricain Honoris United Universities accueille une nouvelle institution, Nile University of Nigéria

Honoris United Universities (www.Honoris.net), le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, a annoncé aujourd'hui son expansion en Afrique de l'Ouest. Le réseau accueille une nouvelle institution, Nile University of Nigeria, une université pluridisciplinaire réputée pour son excellence académique et la qualité de son corps professoral.

Créée en 2009, Nile University of Nigeria est une université privée accréditée qui dispense un large éventail de formations de premier, deuxième et troisième cycles dans les domaines des Arts et des Sciences Sociales, de l'Ingénierie, du Droit, du Management, des Sciences Naturelles et Appliquées, et des Sciences Médicales et de la Santé. Le campus de l'université, situé à Abuja, est doté d’environnements d'apprentissage ultra-modernes, de locaux spacieux de grande qualité avec notamment de remarquables infrastructures sportives et des résidences sécurisées pour les étudiants.

Le Nigeria, qui compte la plus importante population d’Afrique et l’économie la plus riche, dispose de toutes les ressources pour développer une nouvelle génération de leaders et professionnels africains. La demande pour une éducation de qualité devient de plus en plus pressante aussi bien dans le secteur public que privé sur le continent. En s’associant à Nile University of Nigeria, Honoris poursuit sa mission d’augmenter l’accès à une éducation de qualité centrée sur le développement d’une nouvelle génération de talents et sur la réussite de leur insertion professionnelle dans un monde du travail en perpétuel changement.

En rejoignant Honoris United Universities, les étudiants de Nile University of Nigeria bénéficient des connaissances de l’ensemble des centres d’excellence du réseau mais aussi de la possibilité d’étudier dans de multiples environnements physiques et digitaux utilisant les dernières technologies professionnelles pour mieux les préparer aux exigences du marché du travail du 21éme siècle. Ils bénéficient également du réseau régional et international de partenaires académiques d'Honoris, leur offrant des opportunités d'échanges interuniversitaires et l'accès à différents programmes de recherche. Ces expériences favoriseront le développement de talents compétitifs qui auront un impact positif sur leurs communautés.

En accueillant Nile University of Nigeria, Honoris franchit une étape majeure de son expansion panafricaine. Avec une présence qui s'étend de Casablanca au Cap, et d'Abuja à Tunis, le réseau Honoris United Universities se compose désormais de 11 institutions dans 10 pays et 32 villes d’Afrique, accumulant une expertise significative dans le domaine de l'enseignement en présentiel, à distance et en ligne. Ses institutions sont des références bien établies dans les disciplines des sciences médicales et de la santé, de l'ingénierie, de l'informatique, du commerce, du droit, de l'architecture, des arts créatifs et du design, des médias, des sciences politiques et de l'éducation.

M. Luis Lopez, CEO of Honoris United Universities a déclaré “En accueillant Nile University of Nigeria dans la famille d’institutions d’Honoris, nous franchissons une étape majeure dans la réalisation de notre objectif panafricain d'élargir l'accès à un enseignement supérieur de qualité à la jeunesse africaine. Compte tenu de l'importance stratégique du Nigeria pour le développement de l'Afrique, nous sommes heureux de faire cet investissement dans le système éducatif du pays. Par ailleurs, les standards élevés et les résultats obtenus par Nile University of Nigeria ajoutent à notre réseau d'importantes capacités pédagogiques et contribuent à nourrir notre intelligence collaborative. Je suis impatient de voir les contributions qu’Honoris United Universities et Nile University of Nigeria vont ensemble apporter au Nigéria.”

Il est important également de souligner que la Faculté de Médecine de Nile University of Nigeria renforce la Filière stratégique des Sciences de la Santé du réseau et complète le Centre de Simulation Médicale d’Honoris à Tunis – l’un des plus modernes du continent. Le Centre forme plus de 3 500 étudiants et propose également des formations continues et de perfectionnement pour les professionnels de santé du continent.

A propos Honoris United Universities :

Honoris United Universities (www.Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé. Grâce à l'excellence académique et à une série de programmes pratiques construits autour d'un concept unique d'intelligence collaborative, Honoris dote ses étudiants d'une agilité culturelle, d'un esprit mobile et de la capacité à répondre aux besoins des économies et des communautés d'aujourd'hui de plus en plus digitalisées.

Avec plus de 45 000 étudiants, répartis sur 60 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 10 pays et 32 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 280 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l'Ingénierie, de l'IT, du Commerce, du Droit, de l'Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l'Éducation et des Sciences Politiques.

Honoris United Universities compte 11 institutions : universités pluridisciplinaires, grandes écoles spécialisées, instituts de formation professionnelle et technique, en mode présentiel, à distance ou en ligne. Les étudiants du réseau bénéficient de nombreux partenariats et programmes d’échanges avec plus de 60 institutions en Europe et aux États-Unis.

Honoris United Universities. Education for ImpactÒ. www.Honoris.net

A propos de Nile University of Nigeria :

Nile University of Nigeria est une université privée multidisciplinaire qui dispense un large éventail de formations de premier, deuxième et de troisième cycles à travers ses six facultés : Faculté des sciences médicales et de la santé, Faculté des arts et des sciences sociales, Faculté d'ingénierie, Faculté des sciences de gestion, Faculté des sciences naturelles et appliquées et Faculté de droit.

Nile University of Nigeria a été fondée en 2009 dans le but d'offrir aux jeunes quittant l'école secondaire, dont le nombre est en forte croissance, un enseignement universitaire de qualité. Elle est réputée son excellence académique et son corps professoral de qualité. L’université délivre 26 formations diplômantes de premier cycle et 36 formations diplômantes de deuxième et troisième cycle à plus de 3 500 étudiants. Son campus de 113 hectares, basé à Abuja, offre des espaces d'apprentissage spacieux et hautement équipés ainsi que des installations sportives remarquables (basket-ball, tennis, football, volley-ball et tennis de table) et des résidences sécurisées pour les étudiants, dans un environnement paisible et sûr.

Les diplômes de Nile University of Nigeria sont entièrement agréés par la Nigerian Universities Commission (NUC) et par des autorités professionnelles telles que l'ICAN, COREN, le Council of Legal Education et le Medical and Dental Council of Nigeria (MDCN).

Depuis sa création, Nile University of Nigeria s'efforce de fournir aux étudiants les aptitudes et les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis d'un monde globalisé et connecté. L'université a signé des protocoles d'accord avec 25 universités internationales en Afrique, en Asie, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis et est membre de l'Association des universités africaines et des universités d'Afrique de l'Ouest. 1 700 alumni témoignent de la grande qualité de l'institution, de son excellence académique et de sa discipline.

https://www.NileUniversity.edu.ng/

