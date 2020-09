Le retour des Ladies Makis 7s de Madagascar aux entraînements collectifs

Stade Makis à Andohatapenaka, 12.00. Baisser de rideau sur les 90 minutes de le première séance d’entraînement collectif des Ladies Makis 7s.

Le test de dépistage de COVID 19, Centre Médical Covid-19 Village Voara Andohatapenaka.

19 joueuses présélectionnées et 5 membres du staff de l’équipe nationale féminine à 7 ont effectué samedi 12 et mercredi 16 septembre 2020 l’incontournable et indispensable test covid-19 en vue de la reprise imminente. Tous les membres de la délégation ont été testés négativement.

La première séance d’entraînement au Stade Makis à Andohatapenaka après 5 mois de pause forcée.

11 Joueuses ont participé ce matin à une séance de travail physique sous la direction d’Éric Randrianarison, le coach des Ladies Makis 7s. « Pour cette séance de reprise des activités d' entraînement collectif, nous avons effectué un premier test de musculation, un test YOYO, un test d’agilité et un test RM (Répétition Maximum). L'état de forme des joueuses est assez disparate, car toutes ne disposaient pas des mêmes conditions d’entraînement individuel surtout durant la longue phase de confinement. La route qui porte au tournoi de qualification Olympique pour Tokyo 2020 est encore très longue, donc nous allons procéder patiemment pour permettre à nos Ladies de recouvrer l’intégralité de leurs moyens physiques en minimisant les risques de fatigue et les blessures. La prochaine séance d’entraînement est prévue pour lundi 22 septembre 2020 à 8 heures du matin ». Laurence Rasoanandrasana, la capitaine des Ladies Makis, a déclaré : « Durant les 5 mois de confinement, et malgré la difficulté de s’entraîner entre les 4 murs de sa maison, j'ai continué ma préparation à raison de 2 séances de travail physique hebdomadaire, les mercredi et samedi. Néanmoins, le retour à la réalité du terrain pour ce premier entraînement collectif a été très difficile pour moi et mes camarades. Soyons patientes et déterminées !

Un soutien financier et en denrées alimentaires aux Ladies Makis 7s aux soins de MALAGASY RUGBY en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des sports, et TAFITA.

En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et TAFITA, MALAGASY RUGBY a fait une dotation d'une enveloppe financière pour frais de déplacement, de sacs de riz, de savon, d’huile, de sucre, de lait en boîte et d'haricots aux joueuses.

