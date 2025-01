Le retrait français vu par l'opposition : l'analyse de Dr Succès Masra

Les propos de Dr Succès Masra



Dr Succès Masra a souligné l'importance historique de ce moment, en rappelant le rôle des tirailleurs tchadiens dans la libération de la France. Cette référence au passé sert à mettre en perspective le présent et à souligner la complexité des relations entre les deux pays.





En affirmant que "le Tchad est plus grand que nous", Dr Masra insiste sur la nécessité pour les Tchadiens d'assumer leurs responsabilités et de construire un avenir meilleur pour leur pays. Il appelle ainsi à une prise de conscience collective et à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation.