Le rêve chinois : histoires de lutte et d'espoir

Par Jialin, journaliste de China Arab TV - 19 Février 2025





En tant que journaliste, j'ai toujours cru que les histoires les plus authentiques proviennent des détails de la vie quotidienne, des gens ordinaires. Le documentaire intitulé “365 Rêve Chinois” illustre parfaitement la Chine sous tous ses aspects, à travers des récits réels. Le 2 septembre 2024, la version arabe du documentaire a été officiellement diffusée sur China-Arab TV, dans plusieurs pays arabes d'Afrique, offrant aux spectateurs africains une fenêtre sur la Chine moderne.



Cette initiative revêt une grande importance sur le plan des échanges culturels, et nous offre une occasion unique de mieux comprendre la société chinoise. À travers les histoires de personnes ordinaires, le documentaire met en lumière les profondes transformations de la société chinoise dans la nouvelle ère.



Ces récits ne se limitent pas aux grandes réalisations politiques et économiques, mais se concentrent sur ceux qui luttent silencieusement dans des emplois modestes. Par exemple, l'histoire d'un médecin rural, qui offre des soins médicaux aux habitants d'une région éloignée, m'a particulièrement marqué.



Cette attention portée aux figures de base m'a fait réaliser que, tout en se développant, la société chinoise n'a pas ignoré les voix et les besoins des couches les plus vulnérables de la population. Au contraire, ces histoires incarnent la véritable signification du « Rêve Chinois », à savoir que le rêve appartient à chaque travailleur.



Je me souviens aussi d'une scène du documentaire où une jeune entrepreneuse, dans le secteur du commerce en ligne, raconte comment elle est passée de l’anonymat à se faire un nom dans un marché extrêmement compétitif. Son succès découle non seulement de ses efforts personnels, mais aussi de l'environnement dynamique et innovant qui l'entoure. Un environnement qui encourage chacun à oser essayer et à prendre des risques.



Un autre aspect du documentaire qui m'a profondément impressionné est la manière dont la Chine préserve et transmet sa culture traditionnelle. Dans un restaurant de Pékin, le propriétaire gère une entreprise familiale qui existe depuis plusieurs siècles, tout en intégrant des éléments modernes pour innover.



Cette combinaison de tradition et d'innovation est l'une des plus belles expressions du charme culturel de la Chine. En Chine, l'histoire n'a jamais été abandonnée, mais elle coexiste harmonieusement avec la technologie moderne et le mode de vie actuel. Le documentaire montre également l'esprit de lutte du peuple chinois, ce qui m'a fait prendre conscience que le "Rêve Chinois" n'est pas simplement un slogan, mais un résultat de l'effort de millions de personnes ordinaires.



Derrière ces histoires se trouvent les rêves et les efforts inlassables de chaque individu. La manière dont le documentaire est réalisé est également impressionnante. Grâce à des images raffinées et des angles de vue uniques, le réalisateur parvient à rendre la vie quotidienne en Chine captivante.



Qu'il s'agisse de vues aériennes des villes ou de personnages ordinaires, ces histoires nous permettent de voir la richesse et la diversité de la société chinoise. Surtout, à l'ère des médias sociaux, le documentaire interagit avec les spectateurs via des plateformes comme TikTok et YouTube, créant un espace de présentation, ce qui a permis d'élargir son impact. Pour les spectateurs africains, ce documentaire n'est pas seulement une présentation de la Chine, mais aussi un véritable échange culturel.

Au Tchad, bien que nous ayons une certaine connaissance de la Chine, ce documentaire m'a permis de voir plus clairement comment la Chine s'impose sur la scène mondiale grâce aux efforts de chaque individu. Il n'est pas seulement le rêve de la Chine, mais aussi le rêve de chaque personne ordinaire, et ce rêve est maintenant partagé avec nous à travers ce documentaire.



À travers "365 Rêve Chinois", nous voyons une Chine en développement complet, une histoire qui ne parle pas seulement de la montée d'une puissance économique, mais aussi des rêves réalisés grâce à l'effort individuel et aux politiques nationales.



Si vous souhaitez découvrir une Chine dynamique et pleine d'esprit de lutte, ou si vous cherchez des histoires inspirantes, ce documentaire est sans aucun doute un excellent choix. À travers les luttes de petites personnes, nous voyons la croissance et le progrès d'un pays, une véritable illustration des rêves et de la résilience.





