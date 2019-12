Le rugby camerounais de retour au niveau continental

Sous la direction de Marc Essono, Président de la Fédération Camerounaise de Rugby, le Cameroun fait son retour dans les compétitions de rugby africaines. Cela fait quatre mois que Rugby Afrique a levé la suspension du pays décidée par la Fédération, et l'équipe a hâte de faire son grand retour.

Le 29 novembre ont été dévoilés les nouveaux matériaux et équipements de l'équipe pour la nouvelle saison. Les Lions sont prêts à entamer une nouvelle saison. L'équipe de rugby XV s'est rendue le 29 novembre à Brazzaville, au Congo, pour un match amical dans le stade Massamba contre le Congo. Le match s'est terminé avec un score final de 00-00. Il s'agissait du premier déplacement officiel de l'équipe à l’étranger en 7 ans.

Khaled Babbou, Président de Rugby Afrique, salue les efforts de la Fédération camerounaise de rugby : « Nous sommes heureux que le Cameroun ait réintégré, en juillet, la famille continentale de Rugby Africa. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du programme de développement. Le pays dispose d’un beau potentiel : une importante communauté de rugby en pleine croissance qui, avec une organisation adaptée, devrait se développer pleinement dans les prochaines années. Félicitations au Président et à son équipe pour avoir jeté les bases de l’avenir du rugby camerounais. J'espère que la République démocratique du Congo (RDC) et le Gabon pourront bientôt affronter eux-aussi d’autres équipes. En effet, nous comptons également sur le développement de la Fédération gabonaise de rugby, malgré une situation actuelle délicate. Ce serait une excellente opportunité pour elle de prendre de l’ampleur. Je tiens à remercier tout particulièrement les arbitres, venus de la RDC à ma demande pour arbitrer ce match. »

