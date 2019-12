Le rugby féminin mauricien en mode préparation olympique

Dans le cadre de son programme olympique Mauritius2024, la Rugby Union Mauritius a lancé une journée olympique consacrée aux jeunes filles 14-18ans.

Plus de 40 jeunes filles venant de toute l’ile ont répondues présentes à l’appel olympique sur le complexe de Sparc.

Au programme, détection de jeunes talents, rencontre avec les parents et les coachs, explications du programme olympique, de quoi donner des étoiles dans les yeux à toutes les filles.

Une première journée olympique réussie où les filles de toute l’ile ont pu partager les valeurs de l’olympisme et de l’ovalie.

Jean-Baptiste Gobelet, DTN

Cette génération est importante car elle représentera Maurice pour les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu à Dakar en Juillet 2022 et pour les qualifications de Paris2024. Nous travaillons bien en amont afin de donner au rugby mauricien toutes les chances de bien y figurer face à des nations comme l’Afrique du Sud. Le rugby féminin est aussi une des priorités de la fédération mauricienne pour les prochaines années, nous croyons énormément à l’essor du rugby à travers le féminin.

Céline Lagesse, Coach Filles Academy.

C’est un énorme plaisir de voir autant de jeunes filles aujourd’hui pour cette journée olympique. Cela vient des quatre coins de l’ile, des clubs mais surtout des écoles.

Le développement du programme olympique à travers le scolaire est essentiel, beaucoup de jeunes filles découvrent le rugby pour la première fois à l’école et prennent gout à venir jouer. On ressent une passion et une motivation grandissante.

Stephanie Domaingue, Manager Women Program

Pour nous pionnière du rugby féminin sur Maurice, c’est avec beaucoup d’émotions et de joie de voir toutes ses jeunes filles présentes aujourd’hui. Le rugby féminin est un jeune sport sur Maurice qui a commencé il y a moins de 10 ans mais qui a une expansion fulgurante depuis quelques années.

L’opportunité olympique est fabuleuse pour notre sport et va nous permettre d’attirer de plus en plus de mauriciennes dans cette aventure.

