Le rugby, un modèle de sport pour tous à Maurice

La Fédération de rugby Mauricienne (Mauritius.Rugby) continue son travail colossal de développement, le rugby se propage cette fois-ci dans le Sud-Est de Maurice à 3 Boutiques exactement avec pour objectif de développer un nouveau club pour 2021 avec ces jeunes du quartier.

La Fédération en collaboration avec le Ministère des jeunes et des sports et Omnicane ont organisés une journée porte ouverte et associative dimanche 2 février 2020. Au programme découverte de la discipline, matchs d’exhibition des équipes issues du programme de développement et surtout initiation au rugby fauteuil à 7.

Le rugby est en train de conquérir le cœur de tous les mauricien.

Le Rugby plus fort que le Handicap

La Rugby Union Mauritius (RUM) a eu le privilège d’introduire le Rugby aux enfants de la cité et aussi aux jeunes en situation d’handicap. Le Rugby fauteuil est en train de se développer sur Maurice et permettra à tous ces jeunes en fauteuil roulant de découvrir la pratique de ce sport avec toutes les valeurs que le rugby générent (Respect, Solidarité, Esprit d’Equipe, Partage ). Le rugby est en train de devenir un modele d’inclusion sociale sur Maurice.

Une journée riche en émotion pour tous.

Contact du Presse :

Rugby@APO-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rugby-a-mode...