Le secrétaire d'État américain entame une tournée en RDC

Ils ont été accueillis au pied de l’avion par le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula Opala et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Mme Marion Ekpuk.



Le cortège transportant la délégation américaine a pris la direction de la cité de l'Union africaine, où un tête-à-tête est prévu en début de la soirée entre le président Tshisekedi et son hôte Antony Blinken avant une rencontre bilatérale des délégations congolaise et américaine.



Dans ses échanges, ils vont sans nul doute évoquer des questions liées au partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d’Amérique, mais également le dernier rapport d’experts de l’ONU sur l’intervention des troupes rwandaises aux côtés du mouvement terroriste de M23.