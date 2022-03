Le secrétaire général de l'OCI en visite officielle au Cameroun

Le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, s’est entretenu avec le Premier ministre Joseph Ngute et le ministre des Affaires étrangères Lejeune Mbella Mbella dans le cadre d’une visite de travail en République du Cameroun, le vendredi 4 mars 2022.



Au cours de leurs tête-à-tête, les deux parties ont abordé les questions d'intérêt commun. Hissein Brahim Taha a remercié le Cameroun pour sa participation active et son soutien aux activités de l'OCI. Il a appelé les Etats membres à plus de solidarité pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad et à soutenir le développement économique de ces régions.



De leur côté, les dirigeants camerounais ont félicité le Secrétaire général pour son accession à la tête de l'Organisation et ont appelé l'OCI à donner la priorité à la coopération entre les États membres dans les domaines du réseau d'infrastructures routières et de l'interconnexion des réseaux électriques. Parmi les autres domaines de collaboration mis en avant figurent le développement de produits pharmaceutiques et de vaccins, ainsi que la promotion de la science et de la technologie.



Hissein Brahim Taha se rendra à Niamey, au Niger, le 5 mars 2022 pour la poursuite de sa tournée dans les Etats membres de l'Afrique de l'Ouest et du bassin du lac Tchad.