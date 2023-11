Le secrétaire général de l'OCI reçoit le ministre d’Etat, ministre de l'Enseignement supérieur du Tchad

Les deux personnalités ont discuté de l'état des relations entre l'OCI et le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Tchad, ainsi que des moyens de les renforcer et de les développer dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.



Le Secrétaire général de l'OCI a salué les efforts du Tchad pour promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et a exprimé la volonté de l'OCI de soutenir le Tchad dans la mise en œuvre de ses projets et programmes visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à renforcer la coopération entre les institutions académiques et de recherche du Tchad et celles des autres États membres de l'OCI.



Le Ministre de l'Enseignement Supérieur du Tchad a remercié le Secrétaire général de l'OCI pour son accueil chaleureux et son soutien continu au Tchad, et a souligné l'importance de la coopération entre l'OCI et le Tchad dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il a également présenté les principales réalisations du Tchad dans ces domaines, ainsi que les défis et les opportunités auxquels il fait face.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et la consultation entre l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et le Tchad. Elles ont également convenu de mettre en œuvre les recommandations et les résolutions issues des conférences et des réunions organisées par l'OCI dans les domaines de l'enseignement, de la science, de la technologie et de l'innovation. De plus, la coopération entre l'OCI et les universités de N'djaména, Roi Fayçal et Virtuelle du Tchad a été discutée.