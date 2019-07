Le smartphone haut de gamme de TECNO remporte le Prix Africa Information Technology & Telecoms Awards (AITTA) 2019 du téléphone de l’année

Le TECNO (www.Tecno-Mobile.com) SPARK 3, un modèle de smartphone de la société TECNO, une marque mondiale de téléphones portables de haute qualité, vient de recevoir le prix du téléphone de l’année lors de l’édition 2019 des Prix AITTA (Africa Information Technology & Telecoms Awards).



L’AITTA met à l’honneur le service client, l’innovation et l’excellence dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information en Afrique. À l’occasion de cette troisième édition, les Prix AITTA ont été reconnus comme l’une des plateformes les plus prestigieuses récompensant l’excellence et l’innovation dans le secteur africain des télécoms et des technologies.

Le Prix du téléphone de l’année a été attribué au TECNO SPARK 3 pour ses fonctionnalités dernier cri et pour les avis positifs des fidèles clients de la marque TECNO lors de sa sortie sur le marché. Le TECNO SPARK 3 est le seul smartphone récompensé par l’AITTA cette année. Comptant parmi les appareils les plus remarquables pour «magnifier» les photos, le SPARK 3 est doté d’une IA optimisant les fonctions caméra, et sera disponible en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Après avoir lancé son activité sur le marché africain en 2006, TECNO est devenu la marque leader des smartphones en Afrique et le premier fournisseur de téléphone à double SIM sur le continent, ce qui lui a permis d’atteindre en 2011 une part de marché incroyable de 53% de toutes les ventes de smartphones en Afrique. Axée sur la fourniture de smartphones de pointe hautement performants, dotés des dernières technologies et à des prix attractifs, la Société TECNO est parvenue à aujourd’hui à rendre ses smartphones extrêmement populaires dans toute l’Afrique, grâce à leur rapport qualité-prix exceptionnel.

Le portefeuille de marques de TRANSSION, la société mère de TECNO Mobile, comprend des marques phares de téléphones portables destinées aux marchés émergents. En 2018, TRANSSION a vendu 124 millions de téléphones portables dans le monde. Les chiffres IDC pour 2018 indiquent que TRANSSION se classe au 4e rang mondial des marques de téléphones portables et détient la plus grosse part de marché en Afrique. Son réseau de vente mondial couvre plus de 70 pays dans les marchés émergents, notamment au Nigeria, en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie, en Égypte, en Inde, au Pakistan, en Indonésie, au Vietnam et au Bangladesh.

À propos de TECNO Mobile :

Fondée en 2006, la Société TECNO Mobile (www.Tecno-Mobile.com) est une marque de smartphones haut de gamme de TRANSSION Holdings. Fidèle à la devise de la marque, « Expect More », TECNO s’engage à donner au plus grand nombre d’utilisateurs possible un accès aux dernières technologies à un prix abordable pour leur ouvrir un monde de possibilités illimitées. TECNO comprend les besoins des consommateurs de différents marchés et leur apporte des innovations localisées grâce à un portefeuille de produits comprenant smartphones, tablettes et téléphones portables. Avec une présence dans une cinquantaine de marchés émergents, TECNO s’impose comme un acteur majeur sur la scène mondiale. En 2017, TECNO a généré un volume de ventes dépassant les 43 millions d’unités. TECNO Mobile est également le partenaire officiel pour les tablettes et les smartphones du club de foot de Manchester City. Pour de plus amples renseignements, visiter le site: www.Tecno-Mobile.com

