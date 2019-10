Le sommet des chefs d’Etat du Conseil de l’Entente aura lieu à Lomé le 29 novembre

Lomé - Lomé, la capitale togolaise va abriter le 29 novembre prochain, le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du Conseil de l’Entente.



L’information a été portée à la connaissance du chef de l’Etat togolais, Faure GNASSINGBE, le mardi 8 octobre 2019, par le Secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente, Patrice KOUAME, suite à une audience qui lui a été accordée.



Selon Patrice KOUAME, le sommet prévu à Lomé sera axé sur la vie de l’organisation régionale, son fonctionnement, son bilan et ses perspectives. Avec le Numéro 1 togolais, le Secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente a également fait le point sur le processus d’intégration dans l'espace Entente ainsi que les projets régionaux, dont l’électrification de certaines localités au Togo.



Il a, à cet effet annoncé au Chef de l’État, la tenue d'une remise officielle d’équipements d’énergie solaire le 11 octobre prochain dans la préfecture de Tchaoudjo à Sokodé. « Nous avons électrifié 14 villages à Sokodé. Les représentants de ces localités vont se retrouver et nous aurons une cérémonie officielle de remise de ces équipements ce vendredi. Il fallait que je vienne donner cette information au président de la République », a-t-il laissé entendre.



Rappelons que le Conseil de l’Entente est une organisation de coopération régionale d’Afrique de l’Ouest, à finalité principalement économique, créée le 29 mai 1959. Il regroupe cinq pays à savoir le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo. L’institution est actuellement dirigée par le président Faure GNASSINGBE.