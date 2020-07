ACTUALITES Le stress vous atteint ? Voici quelques conseils pour réduire le stress

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Juillet 2020







Soyez actif



Pratiquement toute forme d'activité physique peut agir comme un moyen de soulager le stress. Même si vous n'êtes pas un athlète ou si vous n'êtes pas en forme, l'exercice physique peut toujours être un bon moyen de réduire le stress.



L'activité physique peut faire monter en flèche vos endorphines de bien-être et d'autres substances chimiques neurales naturelles qui améliorent votre sentiment de bien-être. L'exercice peut également recentrer votre esprit sur les mouvements de votre corps, ce qui peut améliorer votre humeur et aider les irritations de la journée à s'estomper. Songez à la marche, au jogging, au jardinage, au ménage, au vélo, à la natation, à l'haltérophilie ou à toute autre activité qui vous rend actif.



Adoptez une alimentation saine



Une alimentation saine est un élément essentiel pour prendre soin de soi. Essayez de manger des fruits et des légumes variés, ainsi que des céréales complètes.



Évitez les habitudes malsaines



Certaines personnes peuvent faire face au stress en buvant trop de caféine ou d'alcool, en fumant, en mangeant trop ou en usant de substances illégales. Ces habitudes peuvent nuire à votre santé.



Méditez



Pendant la méditation, vous focalisez votre attention et calmez le flot de pensées confuses qui peuvent vous envahir et vous stresser.



La méditation guidée, l'imagerie guidée, la visualisation et d'autres formes de méditation peuvent être pratiquées partout et à tout moment, que vous soyez en train de vous balader, de prendre le bus pour aller au travail ou d'attendre au cabinet médical. Vous pouvez également essayer la respiration profonde n'importe où.



Rire plus



Un bon sens de l'humour ne peut pas guérir tous les maux, mais il peut vous aider à vous sentir mieux, même si vous devez forcer un faux rire par votre grincheux. Quand vous riez, non seulement il allège votre charge mentale, mais il provoque aussi des changements physiques positifs dans votre corps. Le rire s'enflamme et refroidit ensuite votre réaction au stress. Alors, lisez des blagues, racontez des blagues, regardez une comédie ou fréquentez vos amis rigolos. Ou essayez le yoga du rire.



Se rapprocher des autres



Quand vous êtes stressé et irritable, votre instinct peut vous pousser à vous isoler. Au lieu de cela, vous pouvez vous rapprocher de votre famille et de vos amis et nouer des liens sociaux.

Les contacts sociaux sont un bon moyen de réduire le stress, car ils peuvent vous distraire, vous soutenir et vous aider à tolérer les hauts et les bas de la vie. Alors, prenez une pause café avec un ami, envoyez un courriel à un parent ou visitez votre lieu de culte.



Vous avez plus de temps ? Envisagez de faire du bénévolat pour un groupe caritatif et aidez-vous vous-même tout en aidant les autres.



Affirmez-vous



Vous voulez peut-être tout faire, mais vous ne pouvez pas, du moins pas sans en payer le prix. Apprendre à dire non ou être prêt à déléguer peut vous aider à gérer votre liste de tâches et votre stress.



Dire oui peut paraître un moyen facile de maintenir la paix, de prévenir les conflits et de bien faire le travail. Mais cela peut en fait vous causer un conflit interne parce que vos besoins et ceux de votre famille passent au second plan, ce qui peut entraîner du stress, de la colère, du ressentiment et même le désir de se venger. Et ce n'est pas une réaction très calme et pacifique.



Essayez le yoga



Avec sa série de postures et d'exercices de respiration contrôlée, le yoga est un moyen populaire de soulager le stress. Le yoga réunit des disciplines physiques et mentales qui peuvent vous aider à atteindre la paix du corps et de l'esprit. Le yoga peut vous aider à vous détendre et à gérer le stress et l'anxiété.

Essayez le yoga par vous-même ou trouvez un cours - vous pouvez obtenir des cours dans la plupart des communautés. Le Hatha yoga, en particulier, est un bon moyen de réduire le stress grâce à son rythme plus lent et à ses mouvements plus faciles.



Dormez suffisamment



Le stress peut vous empêcher de vous endormir. Lorsque vous avez trop de choses à faire - et trop de choses à penser - votre sommeil peut en souffrir. Mais le sommeil est le moment où votre cerveau et votre corps se régénèrent.



Et la qualité et la quantité de sommeil que vous obtenez peuvent influer sur votre humeur, votre niveau d'énergie, votre concentration et votre fonctionnement général. Si vous avez des troubles du sommeil, assurez-vous d'avoir une routine calme et relaxante à l'heure du coucher, écoutez de la musique apaisante, rangez vos horloges, et s'en tenir à un calendrier régulier. Vous pouvez également essayer



Tenir un journal



Écrire ses pensées et ses sentiments peut être un bon moyen de se défouler d'émotions autrement refoulées. Ne pensez pas à ce que vous devez écrire, mais laissez-vous aller. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Personne d'autre n'a besoin de le lire, alors ne cherchez pas à atteindre la perfection en matière de grammaire ou d'orthographe.

Laissez simplement vos idées s'exprimer sur papier - ou sur écran d'ordinateur. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez jeter ce que vous avez écrit ou le sauvegarder pour y réfléchir plus tard.



Faites de la musique et soyez créatif



Écouter ou jouer de la musique est un bon moyen de réduire le stress, car cela permet de se distraire mentalement, de réduire la tension musculaire et de réduire les hormones du stress. Augmentez le volume et laissez votre esprit être absorbé par la musique.



Si la musique ne fait pas partie de vos centres d'intérêt, concentrez-vous sur un autre passe-temps que vous aimez, comme le jardinage, la couture, le dessin - tout ce qui vous oblige à vous focaliser sur ce que vous faites plutôt que sur ce que vous pensez devoir faire.



Demandez conseil



Si de nouveaux facteurs de stress mettent à mal votre capacité à faire face ou si les mesures d'autosoins ne vous soulagent pas, vous devrez peut-être chercher des renforts sous forme de thérapie ou de conseils. La thérapie peut également être une bonne idée si vous vous sentez dépassé ou piégé, si vous vous inquiétez trop, ou si vous avez des difficultés à mener à bien vos activités quotidiennes ou à assumer vos responsabilités au travail, à la maison ou à l'école.



