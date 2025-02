Le sultan des Afars condamne la frappe de drone qui a fait onze morts

« Les victimes de cette brutale attaque de drone étaient des civils non armés - des femmes, des enfants et des personnes âgées - pris pour cible sans pitié dans un village reculé où ils luttaient déjà pour survivre », indique le communiqué publié par le sultan.



L'attaque semble avoir eu lieu le 30 janvier 2025 dans la soirée, pendant quatre heures. La zone dans laquelle les villageois ont été pris pour cible n'a pas accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation et aux moyens de subsistance élémentaires, selon le communiqué. Le communiqué condamne également les forces de sécurité du pays voisin, Djibouti, considérées comme responsables de l'attaque. Le gouvernement de Djibouti affirme qu'ils visaient des terroristes.



Le communiqué précise : « Depuis des décennies, nous subissons une persécution systématique, une violence d'État et une négligence délibérée de la part du gouvernement de Djibouti ». Toujours selon le communiqué, « ... ils utilisent la population civile pacifique des Afars comme cible d'entraînement, testant leurs armes mortelles sur l'une des populations les plus sans défense et les plus abandonnées ».



Les onze civils afars qui ont perdu la vie dans l'attaque sont les suivants :



Gamma Ali Orbiss

Kako Ali Orbiss

Mohamed Aydahis

Ali Mohamed Kako

Aisha Badul Ali et trois enfants âgés de 10 à 13 ans

Mohamed Houmed Ali

Daoud Louback Hamadou

Gohar Ali Omar



Plusieurs personnes ont en outre été blessées, dont :



Maryam Mohammed Abdallah

Fatuma Camad Casasn

Qali Mohammed Qali

Qabdalla Qali Qabdalla

Faarac Kadir Mohammed



Le sultanat possède des preuves de l'attaque, y compris des images choquantes des victimes. Le communiqué indique que le sultanat est « prêt à les fournir aux organisations de défense des droits de l'homme, aux organes d'enquête et aux autorités juridiques internationales » afin que justice soit faite. Il appelle également ces organisations et « la communauté internationale à enquêter sur ce crime, à se rendre dans les zones touchées et à prendre des mesures pour mettre fin aux atrocités répétées contre le peuple nomade afar ».