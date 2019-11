INTERNATIONAL Le talentueux trio d’innovateurs de Stars Of Science en route pour la grande finale

3 Novembre 2019

Les finalistes se partageront la somme de 600 000 dollars pour financer leur projet et rivaliseront pour obtenir le titre de meilleur innovateur du monde arabe.

L’enjeu était de taille dans l'avant-dernier épisode de la Saison 11 de Stars of Science. Les quatre finalistes de l'émission alliant éducation et divertissement de la Fondation du Qatar étaient déterminés à obtenir les meilleures notes du jury lors des dernières éliminations avant la Grande Finale.



Dans l'épisode diffusé cette semaine, Nuha Abu Yousef, Abdulrahman Salah Khamis, Youssef El Azouzi et Husam Sameer n'avaient pas le droit à l’erreur. Le jury a placé la barre très haute en soumettant leurs produits à des tests-clients pour vérifier qu'ils tenaient bien compte des besoins des consommateurs dans leur conception, dernière étape avant de les juger prêts à être commercialisés.



« Le test-client est sans doute la pièce la plus importante du puzzle », a déclaré le Dr. Khalid Al-Ali, membre du jury de Stars of Science. « Nos candidats ont peut-être passé des semaines à repousser les limites de leur expertise technique lors de la conception et la construction de leurs prototypes, mais tout ce travail serait perdu si les consommateurs n’étaient pas capables d'utiliser réellement le produit. »



« Nous voulons nous assurer que les idées innovantes que nous retrouvons dans Stars of Science ne soient pas seulement réalisées, mais qu'elles aient le potentiel pour avoir un impact mondial. »



Nuha a assuré au jury que l'application liée à son Active Lazy Eyelid Sticker, un autocollant conçu pour stimuler la paupière des patients atteints de paralysie faciale, récolterait des résultats positifs d'ici la grande finale. Suite aux commentaires du jury, Abdulrahman a déclaré que cette critique constructive était exactement ce dont il avait besoin pour adapter son tapis de prière éducatif interactif au marché. De son coté, Youssef a souligné que son stent modulateur de débit éliminerait les coûts d'entretien des traitements actuels et permettrait aux patients atteints d'insuffisance cardiaque d'économiser des milliers de dollars sur le long terme.



Finalement, les téléspectateurs ont dû faire leurs adieux à Husam et à ses blocs de béton isolants Efficient Comfort Concrete Panel. Son invention n’a pas réussi à reproduire les mêmes résultats impressionnants que la semaine précédente, lorsque ses blocs de béton avaient maintenu la fraîcheur d’une salle grandeur nature. Bien qu'il ait dû quitter la compétition, il était reconnaissant d'avoir eu la chance de transformer son idée en réalité et s'est engagé à continuer à la développer. « Aux finalistes, je leur souhaite bonne chance pour la Grande Finale », a déclaré Hussam. « J'encourage tous les innovateurs arabes à ne pas oublier leurs rêves d’enfants et à les poursuivre avec optimisme. »



Walid Albanna, grand gagnant de la Saison 10 de Stars of Science, a co-animé l'épisode aux côtés de l'animateur Khalid Al Jumaily et s'est parfois empressé, en tant qu’ancien candidat, de défendre les innovateurs tout au long de leurs évaluations. Il les a également encouragés à se souvenir de leur expérience et de ceux qui les entourent. « Mon plus beau souvenir a été de côtoyer d'autres innovateurs dans un environnement unique », a déclaré Walid. « Je me souviens encore de tous ces moments passés avec eux en coulisses, et je les considère jusqu’à présent comme certains de mes amis les plus proches. »



Nuha, Abdulrahman et Youssef se rendront à la Grande Finale diffusée en direct, où ils finaliseront leurs produits pour leur commercialisation et détermineront ainsi leur part finale des 600 000 dollars destinés à financer leur projet. Le vote du public jouera un rôle crucial, car il aidera à déterminer le grand gagnant de la saison 11 de Stars of Science lors du prochain et dernier épisode.

Le vote en ligne est dès à présent ouvert sur www.starsofscience.com et se terminera le mercredi 6 novembre à 12h GMT.





