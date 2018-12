INTERNATIONAL Le village du patrimoine au Festival Janadria attire des dizaines de milliers de familles saoudiennes

Plus de 70 activités folkloriques pour un public provenant de 15 émirats et gouvernorats.

Riyadh, Arabie saoudite, le 30 décembre 2018 : Des dizaines de milliers de personnes ont visité le Festival National du Patrimoine et de la Culture "Janadria", dans sa 33ème édition, organisé par le ministère de la Garde nationale sous le slogan "Fidélité et Loyauté". Le village du patrimoine et les performances offertes au festival par les groupes folkloriques venant de diverses régions de l'Arabie saoudite et des pays du golfe Arabe sont extrêmement populaires, et reflètent désormais les exploits réalisés au niveau des plus beaux travaux du patrimoine culturel saoudien matériel et immatériel.



Janadria est le plus grand festival culturel en Arabie saoudite et le plus important événement de son genre au monde, qui se déroule pendant 21 jours, du 20 décembre 2018 jusqu'au 9 janvier 2019, dans le cadre des efforts déployés visant à susciter un vif intérêt sur le patrimoine saoudien et sa visibilité régionale et internationale. En outre, le festival vise à promouvoir le dialogue des cultures et des civilisations entre les nations et les peuples.



Les routes menant au festival témoignent une fluidité au niveau de la circulation malgré la grande foule présente, et ce grâce à la détermination et aux préparations de la direction du festival, en coopération avec les autorités compétentes, qui ont organisé la circulation et le stationnement des visiteurs.



Le village du patrimoine à Janadria attire des milliers de familles de différentes tranches d’âge grâce à ses activités divertissantes liées au patrimoine culturel et aux artisans répartis dans la zone du festival, en particulier sur le marché folklorique. Les visiteurs découvrent, à travers les ateliers et les activités patrimoniales, le passé merveilleux de leurs ancêtres et leurs pères, tout en explorant la renaissance et le développement de l'Arabie saoudite, sous la direction du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et son Excellence le Prince Héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.



Le festival tient à offrir à ses visiteurs tous les moyens de confort nécessaires pour qu'ils puissent profiter des diverses activités, ainsi que les services et les avantages variés dont ils ont besoin pendant les longues heures de leur visite.



Le Festival National du Patrimoine et de la Culture fournit également aux admirateurs du patrimoine une application unique via les appareils intelligents comprenant une définition complète du festival Janadria, la carte des stands et les travaux du festival, ainsi que les activités et les nouvelles du festival mises à jour d'une manière quotidienne.



Le programme des groupes folkloriques constitue l'un des piliers les plus importants du festival. Plus de 700 personnes reflètent l'héritage folklorique, les coutumes et les traditions de toutes les régions de l'Arabie saoudite et des pays du CCG des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn et



d'Oman. Les équipes saoudiennes présentent plus de 70 types d’activités patrimoniales qui reflètent la culture originale des différentes régions du royaume saoudien dans 15 gouvernorats.



