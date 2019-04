Le voyage indien de la chanteuse gabonaise Tita Nzebi

Cet album était présenté sur scène pour la première fois le 6 avril dernier au Café de la Danse. Devant une salle comble, Tita Nzebi et ses musiciens en interprétaient la plupart des titres. 'From Kolkata', conçu en Inde lors d'une tournée en 2017 est enfin disponible en format physique et digital. Tita Nzebi ne mâche pas ses mots mais si souvent la fougue l'envahit, elle est capable de douceur à travers 'Bayéndi' qui a des accents de 'Summertime'. La voix elle-même de l'artiste est un instrument capable de moult modulations de 'L'Kwèle' à 'Mè ba bèle'. On appréciera la richesse des instrumentations, de la flûte au saxo. 'From Kolkata' est un album de belles vibrations.