AFRIQUE Législatives 2022 au Congo : Arcène Niamba décline sa vision pour le devéloppement de Komono

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 2 Juillet 2022

L’avenir des jeunes et le développement de Komono occupent une place de choix dans la vision du candidat Arcene Niamba. Les grandes lignes de ce programme ont été déclinées, ce samedi 2 juillet 2022, à Komono, à plus de 60 km Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, au cours du méga-meeting qu’il a présidé à l’esplanade de l’école primaire de Joseph Kata de Komono centre.



Ce méga-meeting qui fait office d’ouverture de la campagne électorale du candidat indépendant Arcene Niamba a connu une mobilisation monstre des filles et fils de Komono qui, dès les premières heures de la matinée ont pris d’assaut l’esplanade de l’école primaire Joseph Kata, où s’est déroulé l’évènement riche en sons et en couleurs.



A l’arrivée du candidat- député, habillé en tissus de raphia tenant les attributs du pouvoir traditionnel en mains, la joie a été à son comble de voir les populations locales marquer leur attachement au candidat du renouveau, qui dans son adresse, a rappelé la discipline qui doit animer tout militant qui soutient sa cause et sa candidature pour que dans la paix, la quiétude, les élections législatives et locales se déroulent à Komono sans heurts majeurs, et ce pour la fierté de Komono.



Le candidat Arcene Niamba qui se dit candidat de la renaissance s’engage à faire un plaidoyer auprès des partenaires public-privé et des autorités publiques, sans pour autant se substituer au gouvernement de la République et au rôle d’un élu, pour obtenir gain de cause en faveur du district de Komono sur ces préoccupations majeures que sont l’eau qui coulent déjà, dans les robinets. Dans les villages où les plaques solaires et les batteries ont été volées, au sujet du projet Eau pour Tous, la société Asperbras sera mise à contribution pour apporter de nouveaux équipements, a-t-il soutenu.



Le candidat Arcène Niamba, dans sa vision, une fois élu, entend mener des pourparlers avec le ministre de l’enseignement primaire et secondaire pour que le district soit doté d’autres collèges d’enseignement général. Il a promis aussi s’occuper du problème des enseignants prestataires. Pour la jeunesse, le candidat-député optera pour la construction des centres d’apprentissage des métiers et pour le commerce, il envisage un encadrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du financement des projets. Dans son agenda, Arcène Niamba entend également remettre en marche, en partenariat avec la SNPC, la station-service de Komono.



Motif de satisfaction pour la population qui adhère à ce programme susceptible de désenclaver le district de Komono. « Dans ce projet, ce qui nous réjouis, c’est qu’il a pensé à l’avenir des jeunes. Nous sommes prêts à soutenir le candidat Arcène Niamba, parce qu’il est capable de transmettre nos doléances à la présidence de la République pour rehausser l’image de Komono… » A déclaré Roger Ntsengui, habitant de Komono.



Il faut noter que le candidat indépendant Arcène Niamba a pour logo, les deux mains qui se saluent symbolisant l’unité, l’amour, la fraternité, En un mot le vivre-ensemble.





