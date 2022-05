AFRIQUE Législatives 2022 au Congo : "on ne peut pas vouloir changer une équipe qui est rodée et qui marche" (Gabriel Bokoumaka)

Alwihda Info | Par Christ Exaucé Marsala - 16 Mai 2022

Le Parti Congolais du Travail (PCT) a renouvelé sa confiance au député sortant du district de Bokoma, département de la Cuvette du Congo. Face à la presse, ce 15 mai 2022 à Brazzaville, l’honorable Gabriel Bokoumaka a éclairé l’opinion sur les mécanismes du choix des candidats par le comité national d’investiture.

Après sa descente parlementaire de sept jours dans sa circonscription électorale de Bokoma, le député sortant Gabriel Bokoumaka était face à la presse à Brazzaville pour faire le compte rendu de son échange avec avec la base et éclairer la lanterne des congolais sur certaines préoccupations concernant le Parti Congolais du Travail (P.C.T.)



Interrogé sur la question liée au choix des candidats par le PCT, qui selon une certaine opinion n’a pas respecté les règles du jeu, l’honorable Gabriel Bokoumaka a tranché net. « Je pense que le PCT a mis en branle un mécanisme de choix des candidats très clair et très rigoureux.. » a-t-il souligné. Pour lui, la compétition a bel et bien respecté les règles du jeu car, dès le mois de janvier, était publié le mécanisme par lequel les candidats devraient présenter leur dossier pour l’investiture par le PCT..



Outre le dossier qui comprenait une lettre de motivation, un curriculum vitae et ’un engagement sur l’honneur, Gabriel Bokouumaka a relevé que , le comité d’investiture s’est également penché sur le bilan de la législature qui s’achève. C’est au regard de toutes ces formalités que, le parti, selon lui, a renouvelé sa confiance à l’ancien élu de Bokoma. « On ne peut pas dire que, c’est les mêmes et on ne peut pas vouloir changer une équipe qui est rodée et qui marche » a martelé Gabriel Bokoumaka devant la presse.



Dans son échange avec la presse, le député sortant de Bokoma est largement revenu sur sa descente parlementaire organisée récemment dans sa circonscription électorale. « Je peux dire que j’ai atteint les résultats puisque j’ai couvert l’ensemble de la circonscription » a-t-il déclaré avant de poursuivre « J’ai pu m’arrêter à tous les coins et recoins mêmes les petits campements. »



En dépit des difficultés liées à l’enclavement de ce district, l’honorable Bokoumaka a pu quand même s’entretenir avec sa base. Des échanges, selon lui, qui se sont focalisés notamment sur la loi Mouébara relative aux violences faites aux femmes et aux ratifications liées aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) adoptées au cours de la 14 ème session de l'Assemblée nationale.



Une législature avec des résultats probants



Au cours de son face à face avec la presse, le député sortant de Bokoma n’a pas manqué de jeter son regard sur le bilan de la législature qui s’achève. Il a laissé entendre que, malgré les difficultés financières, les descentes ont été réalisées. Au nombre des actions énumérées figurent en grande place le payement des vacataires. Aussi, Gabriel Bokoumaka est-il intervenu dans des situations de catastrophes, à l’exemple des inondations, que le district a connues. La construction ou la réparation des écoles, là où il le fallait, est à mettre également à l’actif de son bilan .



Dans le cadre sportif, l’élu de Bokoma a fait participer les jeunes au tournoi des riverains qui regroupe, chaque année, les équipes de football de Mossaka, Loukolela, Tchikapika, Makotipoko et Bokoma. Son vœux le plus ardent , c’est de voir la localité de Nioumba, située à pres de 100 km de Bokoma, être connecté au réseau téléphonique, comme l’ensemble du district.



A propos de la ville de Pointe-Noire qui commémore cette année ses 100 ans d’existence, un appel a été lancé à l’endroit de la colonie de Bokoma qui a choisi la ville océane, comme seconde résidence, de se réjouir avec les autres congolais. Gabriel Bokoumaka s’est également réjoui de la nouvelle ayant trait au retour de la municipalisation accélérée à Pointe-Noire. « Bokoma, qui est un nouveau district, attend également l’arrivée de la municipalisation accélérée pour pouvoir émerger comme un véritable district » a-t-il noté.



Au terme de son échange avec la presse, Gabriel Bokoumaka, a prié ses lecteurs de garder le calme et de ne pas être perturbé par les bruits de Brazzaville. Il a salué, par ailleurs, l’engagement et la fidélité des jeunes envers les candidats présentés par le PCT.



A noter que , Gabriel Bokoumaka, rempile vers sa cinquième législature. Il a déjà siégé trois fois comme député du district de Loukolela et une fois comme député du district de Bokoma, le dernier né des districts du Congo, dont la première législature a débuté en 2017.





